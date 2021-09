Te respondemos todas las dudas sobre las PASO 2021

Restan pocos días para que los salteños vuelvan al cuarto oscuro por segunda vez en el año, en esta oportunidad para participar de las PASO 2021, comicios que aún despiertan muchas interrogantes sobre protocolos, requisitos, la votación en sí y demás.

En vista a estas dudas, desde InformateSalta te ayudamos a evacuarlas y a responder las preguntas más importantes vinculadas a la jornada electoral de este 12 de septiembre.

- ¿Qué votamos en Salta?:

En estas PASO, la gente deberá elegir quiénes quieren que sean sus candidatos de entre 13 propuestas, correspondientes a los precandidatos a diputados nacionales por Salta. Estos son: el Frente de Todos son Jorge Guaymás y Emiliano Estrada; por el Frente Juntos por el Cambio + son Carlos Zapata, Inés Liendo, Héctor Chibán y Nicolás Avellaneda; por el Frente de Izquierda Unidad son Cristina Foffani y Andrea Villegas; Felicidad lo lleva a Tane de Souza; Unidos por Salta a Guillermo Durand Cornejo; SI + PRS a Felipe Biella; Más Movimiento al Socialismo (MST) a Marcos Tognolini y Política Obrera a Julio Quintana.

- ¿El voto es obligatorio?: Es obligatorio para quienes tienen entre 18 a 70 años,caso contrario tienen que justificar la causa por la que no se sufragó o pagar una multa”. Voto optativo tienen aquellas personas entre 16 y 18 años y los mayores de 70, tienen el derecho pero no la obligación, y no tienen que justificar luego o pagar multa.

¿Puedo votar con una constancia de DNI en trámite?

No. No se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite.

- ¿Qué pasa si tengo síntomas de COVID?: Quien tenga síntomas compatibles o sea contacto estrecho, es mejor que no vaya a votar y luego deberá justificar. No se exige la vacunación o el carnet como requisito para votar.

- ¿Cómo será el cuidado sanitario?: Habrá un facilitador sanitario, un miembro del Comando Electoral que estará en la puesta de las escuelas, controlará el aforo, la distancia en la fila, uso obligatorio del barbijo, pondrá alcohol en las manos.

- ¿Habrá algún horario especial para votantes en riesgo?: Sí, se dispuso una franja horaria prioritaria para personas que integren grupos de riesgo, ya sea por edad o enfermedad, entre las 10:30 y las 12:30 horas.

- ¿Dónde consulto dónde voto?: La Cámara Nacional Electoral informó que el padrón definitivo para las elecciones legislativas del próximo domingo puede consultar en la web. La información está en el sitio www.padron.gob.ar

¿Qué tengo que hacer si faltan boletas en el cuarto oscuro?

Si no está/n la/s boleta/s de tu preferencia en el cuarto oscuro, tenés que avisarle al Presidente de Mesa (sin revelar en ningún caso cual va a ser tu elección), para que le solicite a los fiscales partidarios su reposición. En caso de que las autoridades de mesa y los fiscales no pudieran subsanar aquella falta, podrás votar en el Cuarto Oscuro Complementario o de contingencia (COC), el cual estará a cargo del Delegado de la Justicia Nacional Electoral y en el que se dispondrán ejemplares de boletas de todas las agrupaciones y listas.

- ¿Cuándo un voto puede ser anulado?: Mediante boleta no oficializada, o con papel de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza, que contenga inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo salvo cuando tuvieren tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones (borratina), mediante dos o más boletas de distinto partido para la misma categoría de candidatos, o mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contenga, por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir.

- ¿De cuánto es la multa por no votar?: Arranca desde $50 con un tope de $500 en base a la cantidad de veces que no votaste en elecciones nacionales.

- ¿Será gratuito el colectivo el domingo?: Sí, y quienes hagan uso del servicio deberán portar su DNI, ya que inspectores de SAETA y AMT podrán solicitar la documentación en el control en cada coche.

- ¿Dónde puedo denunciar irregularidades durante las Primarias?: La Unidad Fiscal Salta, ubicada en calle Caseros 455, permanecerá abierta entre las 8 y las 20 horas a fin de recibir denuncias y evacuar consultas.