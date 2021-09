Atención: todo lo que hay que saber para ir a la procesión del Milagro

Este jueves por la mañana desde Casa de Gobierno se brindó una conferencia con la presencia de los ministros de Salud y Seguridad, Juan José Esteban y Juan Manuel Pulleiro, como así con representantes de la iglesia católica salteña, a fin de ahondar en los detalles de cómo será la procesión del Milagro, la situación de las peregrinaciones que han salido rumbo a la Capital, los feriantes en el parque San Martín, entre otros temas.

Primeramente sobre la procesión y en representación de la Catedral, el padre Daniel Ochoa precisó lo más importante sobre los próximos días de la fiesta religiosa: el 13 no habrá procesión de penitencia, tampoco vigilia en la noche del 14 y madrugada del 15, mientras que ese miércoles la Catedral tendrá 2 misas por la mañana cerrando sus puertas al público hasta el día siguiente.

Al mediodía empezará la procesión con las imágenes peregrinas del Milagro recorriendo 58 Km por distintos puntos de la ciudad para luego, a las 15, iniciar la procesión principal la cual esperan terminar para las 19 horas aproximadamente, contando solo con el acompañamiento a pie de autoridades religiosas.

En este punto el ministro Pulleiro indicó que serán 6000 los policías abocados al control de la procesión, habrá un máximo de 150 personas por cuadra -75 en cada vereda-, 300 en plaza 9 de Julio y en cada plaza del parque 20 de Febrero. Cubierto esos cupos, controlados por la policía, los uniformados cerrarán los vallados para buscar que se cumplan los máximos dispuestos por Salud.

Ya en este sentido se habló sobre la situación de las peregrinaciones, las cuales todas las autoridades las desalentaron, aunque aseveraron que no pueden prohibirlas. “Desde julio venimos comunicando que celebren (el Milagro) en sus parroquias, en sus ciudades, desalentamos la peregrinaciones al santuario (…), no se prohíbe el paso vehicular o peatonal para que lleguen a las puertas del santuario, no hay nada que impida la circulación de las personas, pero desde el Santuario y las instituciones insistimos que no lleguen a la Catedral”, aseveró Ochoa.

En este punto Pulleiro también habló del tema indicando que “desalentamos que vengan peregrinos del interior, ya tenemos registros, en el 911 llevamos el control y seguimiento de aquellos que igualmente están caminando; es una actividad permitida, no prohibida pero desalentamos que vengan”, repitió el funcionario.