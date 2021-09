La pandemia del COVID, ¿afectó la fertilidad de los hombres?

La pandemia del COVID-19 cambió al mundo totalmente y no hay nadie que pueda desmentir, incluso hoy a más de un año y medio de comenzar la misma, siguen habiendo repercusiones de cómo el virus modificó la vida, la cuarentena nos afectó y las consecuencias que generó.

Una de las áreas donde más interrogantes hay respecto a los cambios generador por la pandemia es la salud. Es en este ámbito donde, según varios estudios, se incrementaron las consultas de los varones respecto a cómo el COVID afectó a la fertilidad.

¿Eso pasa en nuestra provincina? Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el urólogo Ariel Issa se manifestó contando que por ahora esta afección a la fertilidad masculina no es algo comprobado del todo.

“Recientemente están apareciendo trabajos (del tema), que son de escasa cantidad de pacientes, son ‘chicos’, creo que ameritaría para ser más serios, trabajos con mayor cantidad de población en los mismos”, cuestionó primeramente.

No obstante comentó que estos estudios hablan de una disminución en la cantidad de los espermatozoides pero también “los niveles de testosterona; el coronavirus, tal vez, al afectar los testículos, va a bajar la calidad” de los espermatozoides como los niveles de testosterona pero no obstante “estos estudios son con poca cantidad de gente” lo cual no comprueba nada eficientemente aún.

Para reafirmar esto , contó que en su experiencia atendiendo a los salteños “son muy pocos los que han consultado por dolores en los testículos, personalmente no tengo esa población, sí me consultan más para realizarse vasectomías, hay más consultas para eso que por fertilidad”, subrayó el profesional.

Algo que sí aprovechó el urólogo para llamar la atención es la necesidad que los hombres realicen visitas para chequeos de próstata. “Cuesta que el varón venga solito a la consulta, muchas veces es empujado por la mujer o por la hija”, apuntó el médico.