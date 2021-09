"Estoy enfocado en ver cómo trabajamos para construir una Argentina más federal"

El ex gobernador, Juan Manuel Urtubey, pasó por "La Roca" y fue entrevistado por Diego Comba, donde repasó las principales problemáticas de la política argentina.

Haciendo un repaso de su carrera política, Urtubey manifestó que sigue "queriendo un país justo y solidario", pero lamentó "es triste decir que la Argentina van pasando los años, van pasando las décadas, y nuestro camino es la involución, no la evolución, en términos de calidad de vida, calidad institucional, de desarrollo, y eso es muy triste".

"Reivindico a la política como servicio, en donde el poder es una herramienta para servir” y lamento que en Argentina solo “hay poder” e indicó que esto provoca “una enorme apatía”. “Tenemos gobiernos con enorme poder, pero sin poder hacer nada” porque va en contra de la fuerza de producción y la matriz cultural.

Señalo que "en la Argentina ha sido un gran negocio político construir poder desde la confrontación”, pero “te inhabilita para gestionar en un mundo donde hoy la sociedad requiere consensos y acuerdos. El acuerdo y el consenso no son sinónimos de debilidad”. “El poder está en el consenso y eso es cerca de la agenda ciudadana”.

"Cuando no tenés claro un rumbo te pasa lo que le pasa al país en donde estamos dando vueltas, viene un gobierno e inventa todo diferente al gobierno anterior". "Si nosotros no garantizamos continuar con las políticas públicas, garantizar un mínimo acuerdo en las cuestiones estructurales de la Argentina, podamos tener políticas comunes, esto se va a complicar".

"Hay un problema estructural de raíz, no nos ponemos de acuerdo en un plan de políticas publicas a largo plazo. Entonces la Argentina no tiene destino, no tiene una estructura económica para poder crecer, desarrollarse, combatir el desempleo y por ende bajar los niveles de pobreza".

“Hay que tratar de generar una agenda cada vez más ciudadana, lamentablemente la política tiene una agenda que está en la estratosfera”.

En este sentido, Urtubey señoalo que mientras fue gobernador ayudó "en todo lo que pude a la Argentina; gobierne Cristina Kirchner, con quien tenía mala relación, gobierne Mauricio Macri, con quien tuve muchos enfrentamientos también; porque no me importa si me llevo mejor o peor con alguien, tengo la responsabilidad de que a Salta le vaya lo mejor posible".

"Le han ido limando la posición de poder a gobernadores, todo el proceso de concentración de poder nacional lo que ha hecho es empobrecer el debate político argentino". Indicó que "nos vienen a imponer a nosotros una agenda porteña, hace seis años que nos están gobernando los porteños en la Argentina y si a eso le sumamos los bonaerenses van a ser décadas y eso es dramático, porque eso te marca que no hay una mirada periférica que entienda la Argentina".

"Lo que hay que hacer es recuperar el poder para el interior de la Argentina, no en contra de la Capital y los porteños, construyendo un país federal y más equitativo. No podés pensar en gobernar la Argentina con el PBI per cápita que tiene un porteño, son dos mundos distintos que tenemos que saber convivir".

"Estoy enfocado en ver cómo trabajamos para construir una Argentina más federal, cómo el peronismo recupera la agenda por la cual el peronismo tuvo su razón de existencia en la Argentina, que es la agenda de la mayoría, del trabajo, de la movilidad social ascendente, estoy en esa tarea".