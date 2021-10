Denuncian discriminación a un niño con asperger en el Mercado San Miguel

“Quiero denunciar la situación que viví en el Mercado Municipal”, empieza la denuncia que Isabel Reyes hizo a InformateSalta. Según contó, intentó ingresar por calle Florida, una de las entradas al lugar, cuando vivió un mal momento junto a su hijo.

En lo relatado, explicó que había dos hombres en la puerta de acceso para poner el alcohol y controlar la temperatura. “Mi hijo llevaba un tapabocas que le cubre desde el cuello hasta la casi los ojos y yo, un barbijo quirúrgico. Uno de los hombres, que dijo llamarse Jorge Herrera, le impidió el paso a mi hijo porque dijo que el tapabocas no era un barbijo y que todos cuando entraban se lo bajaban”, contó.

La mujer dijo que le parecido absurdo, “porque con ese criterio, yo también como la mayoría, me podría bajar el barbijo”.

“Mi hijo, que padece síndrome de Asperger, se deprimió totalmente, porque hemos concurrido muchísimas veces al Mercado y a otros lugares obvio, con el mismo u otro tapabocas, y es la primera vez que nos impiden la entrada”, agregó.

En medio del enojo, Isabel quiso sacarle fotos a los guardias, pero no pudo ya que ingresó al Mercado, mientras que el otro hombre que se encontraba con él, le dijo que podía hacer la denuncia policial en la dependencia que se encuentra dentro del lugar, pero le pidió que ingresara con su hijo: “le expliqué que por su discapacidad y por su estado emocional, no podía dejarlo solo, pero no hubo caso”, escribió.

“Quiero hacer público este abuso y absurda discriminación, del que fuimos víctimas hoy. La peor parte la llevó mi hijo, porque de inmediato tuvimos que regresar a casa a tomar un ansiolítico. La ignorancia y la falta de discernimiento también causan daño”, escribió para finalizar.