Lionel Messi reveló el gran problema que su familia tiene en París

Lionel Messi es la cara de la tapa del mes de octubre de la revista France Football, de las más prestigiosas del mundo y organizadora principal junto al diario L’Equipe del premio Balón de Oro al mejor futbolista del año, cuyas nominaciones se conocieron el viernes con La Pulga como candidato y máximo favorito. En la entrevista, el rosarino habló de su salida del Barcelona, su llegada al PSG y contó que está cansado de vivir en un hotel.

“¿Si me esperaba salir del Barça? Francamente, no. Regresé a Barcelona para prepararme para la temporada después de haber aprovechado las vacaciones que me dio Koeman. La idea era firmar el contrato y empezar a entrenar de inmediato. Pensaba que estaba todo arreglado y que solo faltaba mi firma, pero cuando llegué me dijeron que no era posible”, explicó Messi.

La declaración se oponen a las declaraciones que Joan Laporta, presidente del Barcelona, brindó el viernes a RAC-1, en la que manifestó: “Tuve la esperanza de que Leo dijera que jugaría gratis”, aunque no de manera directa porque la entrevista de France Football a Messi se hizo antes de que el dirigente del club blaugrana concediera la suya.

El rosarino contó que apenas se confirmó que no seguiría en Barcelona, acordó con PSG y no antes, como afirmó Laporta: “Me obligaron a buscarme otro club porque el Barça no tenía recursos suficientes para renovarme”, explicó, y se mostró agradecido con los parisinos: “Tuve más propuestas, pero llegamos a un acuerdo rápido. Prácticamente de la noche a la mañana”.





LEO MESSI. El argentino, actual jugador del PSG, es uno de los protagonistas en la plataforma de subastas (Foto: AFP).

Sobre las razones de su salida del club catalán, contestó: “El club emitió un comunicado diciendo que no iba a seguir. A partir de ese momento empecé a preguntarme cómo me iba a recuperar. Tuve que buscar un nuevo club para continuar mi carrera. Tuve la suerte de que me contactaran varios, incluido el PSG, que desde el principio me trató muy bien: demostró que realmente me querían y me cuidaron. Les agradezco porque hoy estoy muy feliz”.

Sobre su sensación ante el final de su ciclo en Barcelona, reconoció: “Fue extremadamente difícil de aceptar. Pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que cambiar completamente su rutina, que mis hijos iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar. Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera. Habíamos decidido, mi familia y yo, que iba a terminar mi carrera en Barcelona. Fue muy difícil, pero logramos superar esta prueba juntos. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme”.





Messi junto a Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Ciro y Mateo. (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Los argentinos del PSG, clave para el rápido acuerdo

“Aterrizaba en un lugar distinto y cuesta empezar de cero. Tener buenos amigos en el PSG ayudó”, subrayó Messi.

Mbappé, mucho más cercano de lo que parece

“Yo terminaba de llegar al PSG cuando pasó todo lo del rumor de que él se podría ir al Real Madrid. No le di mi opinión al respecto porque apenas lo conocía, pero al final se quedó con nosotros y fue una buena noticia. Me llevo bien con él, y habla un español perfecto”, destacó.





Paris (France), 28/09/2021.

Las diferencias entre los tridentes MSN (Messi, Suárez, Neymar) y MNM (Messi, Neymar, Mbappé)

“¡La edad lo primero! Éramos jóvenes cuando empezamos a jugar con Neymar y ahora el joven es Mbappé, que es muy diferente a Luis. Suárez es un 9 puro, muy eficiente en el área, acostumbrado a marcar muchos goles. A Kylian le gusta más tocar la pelota, es muy poderoso y rápido, te mata si le das espacio y marca muchos goles. Los dos son espectaculares, pero con características muy distintas”.

Cansado de la vida de hotel

“Se empieza a hacer largo vivir en el hotel, los chicos están en la escuela y no es fácil hacer las cosas en el hotel, tenemos ganas de instalarnos en nuestra casa y hacer la vida más rutinaria”.

Su llanto con la Selección

“Este verano pasaron muchas cosas muy fuertes, empezando por la victoria en la Copa América. Realmente tuve algunos momentos extraordinarios con la Selección. Fue absolutamente sensacional ganar este título. Esto es algo con lo que había soñado durante mucho tiempo. Había estado luchando por esto durante años y había estado muy cerca del gol en varias ocasiones, y finalmente lograrlo, en Brasil, contra Brasil, fue realmente increíble”.



Su candidato al Balón de Oro

“Uno de los que tuvo un año excelente es Karim Benzema”. /TN