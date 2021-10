Voces a favor y en contra para crear un banco genético municipal de cannabis

Este miércoles se llevó a cabo un plenario en el Concejo Deliberante para analizar un Proyecto de Ordenanza que propone crear, en el ámbito Municipal, un Banco Genético de Cultivo de Cannabis con fines científicos y medicinales.

Del encuentro participaron representantes del Ejecutivo Municipal, del Legislativo Provincial y de diversos organismos e instituciones vinculadas a la temática. La actividad permitió a los presentes exponer sus experiencias de vida, analizar el marco legal del escrito, conocer la postura del DEM sobre el mismo, realizar aportes y proponer ejes de trabajo; como así también plantear la importancia de contar con el punto de vista de profesionales de la salud.

InformateSalta dialogó con el concejal Fernando Ruarte, quien defendió el proyecto de su autoría. “Es necesario que velemos por la salud de los salteños porque este proyecto está basado en la salud, llegar a tener un aceite o derivados del cannabis para paliar situaciones de niños o personas que no tienen la posibilidad de hacer sus propios cultivos”, sostuvo.

El legislador señaló que el auto cultivo con fines medicinales y “el cultivo solidario está legalizado por el decreto 883 de Alberto Fernández. Esto también sería una fuente de creación de trabajo porque es un tema que mundialmente está creciendo y Salta no puede quedar ajeno a todos los avances científicos”.

El proyecto estuvo en la comisión de salud ya tiene dos dictámenes, “el martes se va a tratar en la comisión de legislación pero sea positivo o negativo yo voy a hacer que llegue hasta el recinto porque es necesario. Estamos abiertos a todas las modificaciones que se propongan, pero es una normativa que debe salir, la gente lo necesita”.

El concejal José Gauffin también comparto su análisis respecto a la iniciativa. “Creemos que se pueden buscar formas de ayudar a las personas que lo necesitan, pero el proyecto original es complejo. De alguna manera hay que mejorar el acceso al cannabis medicinal, son vecinos que sufren y hay que acompañarlos”, sostuvo primeramente.

No obstante Gauffín manifestó “que todos sabemos la dificultades que tiene la elaboración casera porque no cuenta con la rigurosidad que se necesita en los métodos, no tiene la garantía de que la calidad sea óptima”.

Del mismo modo señaló que en el plenario “no participaron médicos ni bioquímicos o farmacéuticos que puedan aportar su mirada al respecto. Los actores que participaron también nos decían que no hay médicos que conozcan en profundidad del tema y puedan recetar y dar la certificación para que puedan tener plantas”.

Según comentó el concejal, la propia secretaria de Salud del municipio, Mónica Torfe lamentó que “en este momento no están dadas las condiciones no sólo por los recursos económicos sino en cuanto a infraestructura y personal médico porque esto hay que hacerlo con rigurosidad científica”.