Allanamiento millonario al intendente Méndez: "La localización de evidencia fue positiva"

Luego de una semana convulsiva en materia informativa, todas las miradas de medios locales como nacionales reflejaron el mega operativo de allanamientos y los millonarios secuestros que se hicieron en Salvador Mazza con la imputación a su intendente, Rubén Méndez.

Conociendo la envergadura del delito y las repercusiones que tiene, se organizó una conferencia de prensa en el Salón Auditorio de la Escuela del Ministerio Público, donde la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, el director del CIF, Pablo Rivero, el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, entre otras autoridades ampliaron los detalles de lo realizado.

Primeramente la fiscal señaló que el trabajo realizado buscó determinar “no solo los hechos que se habían denunciado relativos a un supuesto enriquecimiento ilícito por parte del intendente, sino también detectar la sucesión de hechos delictivos que sucedían en el contexto de la función municipal ejercida por el principal imputado”, es decir el jefe comunal.

Del mismo modo señaló que, de los 18 allanamientos, se previeron 12 imputaciones de por lo menos 9 hechos delictivos, algunos aún en investigación, quedando al pendiente una imputación de una persona domiciliada en Capital que se realizará próximamente. “Se secuestró la evidencia que requeríamos, vehículos, dinero, documentación importante, también un arma que no tiene un respaldo registral pertinente”, destacó la fiscal.

Por su parte el director del CIF rescató que el procedimiento se logró en un plazo de 25 días desde que se radicaron las denuncias en septiembre, con la participación de 240 personas en los allanamientos en Salvador Mazza. “Se muestra el éxito del operativo de la División Investigación del CIF, esta denuncia ingresó en septiembre y termina con un allanamiento éxitos, en una situación que aporta los elementos de sospecha para continuar trabajando en el desarrollo de la investigación”, recalcó.

“Méndez debe comparecer ante derecho cada vez que se lo cite, fijó domicilio como corresponde, de ahí en más está en condiciones de libertad”

Al ser consultadas las autoridades sobre por qué Méndez no fue detenido, explicaron: “Se llevó a cabo la audiencia de imputación, no consideramos necesaria la detención de los imputados, no consideramos que existan motivos para la detención, la localización de evidencia fue positiva y estamos en condiciones de continuar el proceso” de investigación.

También contaron que, según se determine en las etapas investigativas, los elementos secuestrados podrían ser entregados a la localidad de Salvador Mazza. Asimismo y ante la consulta sobre las declaraciones de Méndez, que su patrimonio era por distribuir bebidas en la frontera, la fiscal respondió: “Ese transporte de bebidas a Bolivia sería contrabando, estaría confesando un delito de índole federal, se va a investigar”.

“Verificamos las cuentas de los bancos y no hay dinero formalizado, el dinero encontrado está fuera del circuito financiero, de la formalidad”