Habló Mario Teruel, a horas de la sentencia contra su hijo

Lautaro Teruel, hijo de uno de los íconos de Los Nocheros, está imputado por dos causas distintas por abuso sexual, mañana se conocerá el veredicto.

En una entrevista dada a Clarín el sábado a la noche, Mario Teruel dijo que viven días de “ansiedad tremenda”. La sentencia se dilató, mientras el imputado cumple prisión domiciliaria con una tobillera electrónica desde hace 5 meses, tras dos años en prisión preventiva.

La familia asesorada por uno de los abogados, Juan Casabella Dávalos, evitó hablar del juicio. Casabella pidió la nulidad de todo lo actuado en la primera causa, para que el juicio se derive a un juez de menores y la absolución de la segunda causa. Las víctimas tenían 10 y 13 años cuando ocurrieron los hechos.

"Estamos con sensaciones muy raras nuevamente. Nos asaltan sensaciones muy feas. Estamos acostumbrados que si hablamos con ustedes (los medios), es en general por otras cosas, pero agradecidos por la oportunidad. Estamos tranquilos con lo que ha pasado en el transcurso del juicio. Obviamente con una ansiedad tremenda. Esto se ha hecho más y más largo", dijo Mario Teruel en la entrevista, mientras estaba acompañado por el abogado y Jimena Teruel, hermana de Lautaro.

"Estamos, gracias a Dios, todos unidos. Estas cosas explotan a la familia, a todo un entorno, y acá siempre hemos estado apoyados por la gente de siempre y estamos muy unidos con mi hijo, con mi señora. Así que, con toda la fe en la verdad, porque siempre se ha vivido así acá en mi casa y uno de los motivos que está este juicio es para que se sepa la verdad, y queremos que pase eso", agregó.

Mario Teruel se mostró muy conmocionado, “a mí me buscan y me buscan. El médico me ha dicho de que no hable, el abogado de Lautaro me pide que no hable. Todo se relaciona y si está el nombre mío todo se tergiversa. Y por eso justamente yo estoy acompañado por Juan (Casabella Dávalos), porque a mí me hace muy mal hablar de esto, tras haber pasado por todo lo que venimos pasando hace tres años en estas situaciones. Y ahora tener que estarlo refrescando, cuando ha sido oral y público. Como dice él, están todos los detalles. Y lo que quieras saber, preguntale a él. A nosotros se nos hace difícil, cada vez más largo. Por otro lado, también decimos: Bueno, se ha hecho todo...”.

Por su parte, el abogado comentó que pasaría si resulta un fallo condenatorio: “Como todo juicio, hay doble instancia, seguramente salga la sentencia que salga, si no recurrimos nosotros, recurrirá los abogados querellantes. Esto sigue. Nosotros vamos a seguir siendo serios y no vendedores de humo. Si la prensa se interesara así de los miles de expedientes de abuso sexual que hay en tribunales, harían más bien a la sociedad que lo que están haciendo en este caso”.