Mario Teruel: “Lautaro fue a pedir perdón por un manoseo y después se inventó todo”

En el marco de la causa seguida contra Marco Lautaro Teruel, acusado en dos causas de abuso sexual - una contra una menor de 11 años y otra contra una mayor –; Mario Teruel, padre del imputado, aseguró en FM Aries, que “lo están acusando a su hijo de cosas que él no ha hecho”.

Con respecto a la primera causa, señaló que las pericias del caso de la nena, las dicen que no hay un abuso sexual generador del trauma que ella tiene. “Las pericias dicen que no existe estrés postraumático”, sostuvo.

En coincidencia con lo expuesto por el abogado, aseguró que Lautaro tenía 16 años, cuando sucedieron los hechos, por lo cual tendría que tratarse con la ley de minoridad en el juzgado de Menores. “A Lautaro se lo está acusando de cosas que no ha hecho, él ha ido a pedir perdón por una situación que obviamente no es nada agradable, ni nada lindo, ha cometido un error sobre el cual ha ido a pedir perdón, y eso tiene mucho valor”.

A su vez, indicó que la familia de la menor le pidió millones para no denunciar el hecho. “Estoy seguro de que todo esto no hubiera tenido la trascendencia si no hubiera sido hijo mío Lautaro, en el primer momento era como que era hijo de la banda, salía el nombre de la banda en todos lados”, se quejó.

En relación a la segunda denuncia, explicó que se trata de una mayor, con la que "los chicos" mantuvieron relaciones consentidas. “Los conozco a los chicos, conozco a mi hijo, sé que los tres son incapaces de eso, ellos relatan de otra manera las cosas, y bueno, obviamente si les creo porque los conozco, son personas de bien".

Por último, sostuvo que Lautaro fue a pedir perdón por un manoseo y después se inventó todo el resto. "La verdad es que mi hijo es inocente de lo que se lo acusa, él tiene que responder por las cosas que se hizo cargo y que la justicia lo determine", concluyó.