Fruteros vs puesteros: "Nos vamos a ir pero volveremos"

Durante la mañana de hoy, puesteros del mercado San Miguel salieron a cortar las calles a fin de conseguir que dos fruteros se retirarán de las veredas donde se habían instalado sin autorización. José Pepe Muratore, Administrador del Mercado habló al respecto por FM Aries.

"Ya hemos aguantado mucho tiempo. Hemos pasado dos años de pandemia. La gente necesitaba trabajar. Ahora tenemos un tiempo que vamos a vivir más tranquilo. Es la manera de hacer respetar nuestro trabajo nuestro lugar", expresó.

Muratore agregó que ante los hechos de esta mañana dialogó con la municipalidad y la policía, quienes tomaron cartas en el asunto y retiraron los dos carros. "Dios quiera mañana no tengamos que estar haciendo lo mismo. Sino ya nos vamos a volver cuidadores del espacio público por defender la fuente de trabajo. Si alguien hoy cometió el error de darle el permiso que no repita ese error mañana" concluyó.

Una de las puesteras transmitió su beneplácito por la decisión. "Estoy mucha más tranquila. La gente no puede ni pasar, cuando ya es más de medio día se ponen a tomar. Yo soy puestera desde chica. Vendía limones, después Pepe me dio un puesto, ahora tengo mi puesto, pago renta y pago todo. Tengo 6 chicos, el gobierno no me ha dado nada" dijo Eulogia Terán, puestera del mercado.

InformateSalta llegó hasta el lugar y dialogó con alguno de los puesteros respecto a la situación que se vivió hace instantes por la instalación de los fruteros. Juan uno de los fruteros también dio sus explicaciones.

"Acá nosotros estuvimos, lluvia, calor, frío, mis dos hijas han estado en un cajoncito de manzana. Ahora vamos allá a la Ciudad Judicial tenemos una reunión a las 3 de la tarde. Ahi supuestamente nos van a decir algo más concreto. Nos vamos a ir, pero volveremos. Nosotros no tenemos mucha plata, si nos vamos a trabajar a otro lugar, el flete nos sale mucho más caro, lo que ganamos es monedita, ganamos el día a día".

Por su parte, el Secretario de Protección Ciudadana, Jorge Altamirano, explicó la situación. "Pasa por cuestiones personales que tenían, diferencias entre la gente del Mercado y este vendedor sobre calle Urquiza, nosotros avanzamos sobre el croquis, cronograma, hubo coincidencia pero la única que se había originado acá es especialmente por esta diferencia de carácter personal"

En cuanto al reordenamiento recordó que la distribución sigue siendo en Plaza Francia e Italia.