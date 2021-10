"Si vuelven los manteros, los puesteros del mercado San Miguel saldrán a vender a las calles"

Por estas horas se vive una tensa calma por las calles del micro y macro centro de la ciudad de Salta, tras los enfrentamientos que tuvieron lugar el sábado entre manteros, vendedores ambulantes y la policía de Salta, la aplicación de la "tolerancia cero" por parte de la Municipalidad a la presencia de estos comerciantes y la fuerte presencia de efectivos de la fuerza por las peatonales para evitar su instalación o presencia.

No obstante y en vista de esa tensa calma, desde el mercado San Miguel no solo se mostraron felices al no haber manteros en sus veredas, sino que advirtieron que en caso que uno solo vuelva a instalarse en sus adyacencias, serán los mismos puesteros y vendedores del predio de abasto quienes saldrán a las calles a vender sus productos.

Así lo avisó José 'Pepe' Muratore, administrador de la Fundación San Miguel en diálogo con FM Aries, cuando celebraba el nuevo aspecto de la ciudad sin vendedores ambulantes o manteros. “Gracias a Dios es como debería estar siempre, Dios quiera que dure este ordenamiento”, se sinceró.

No obstante previno: “Un vendedor a la vuelta del mercado y el mercado sale a las calles, nos vamos a la calle todos a trabajar; el mercado debe tener pólizas de seguro, certificados de buena conducta, de salud, reunir todo esto para abrir y habilitar la vereda me parece que no coincide”.

Del mismo modo objetó que desde la fundación fueron pacientes en este proceso de dos años, además de entender las dificultades que generó la pandemia, pero que llegó el momento de poner orden y las mismas condiciones. “Esto ya está, ya tuvimos dos años de esta situación, ahora que se tomó la decisión del Ejecutivo Municipal de limpiar el centro, cualquier paso para atrás es darles algo que no deben, es gente informal que desarrolla su actividad en forma ilegal”, recalcó Muratore.

Sobre el planteamiento de esta eventual propuesta, dijo que es algo que responde a un pedido hecho por los mismos vendedores del mercado, en pos de seguir trabajan en orden y en el marco de la ley. “Esto es un antes y un después, un antes hasta el viernes y sábado (por los cortes y ataques de los ambulantes), ahora es el después con la ciudad ordenada y todo el mundo contento”, declaró a la emisora.

Por último, enfatizó su satisfacción diciendo que ahora “se ve la tranquilidad al caminar, ahora se acabarán los robos en las paradas de colectivo, hay muchas cosas que van de la mano” con esta tolerancia cero impuesta por el municipio, concluyó.

“¡Aleluya al Ejecutivo Municipal por limpiar el centro!”