Ataque rugbier: La defensa pidió la incompetencia del Juzgado de Menores

Siguen las repercusiones en torno a la denuncia que se realizara y trascendiera a mediados de octubre la cual daba cuenta de la agresión de un grupo de rugbiers a un muchacho en una fiesta realizada en la zona de Campo Quijano, situación que derivó en múltiples versiones sobre el caso, con dichos y desdichos sobre lo ocurrido.

En ese contexto InformateSalta se comunicó con el doctor Fernando Teseyra, representante de la familia del menor atacado quien comentó cómo se encuentra actualmente cursando la causa. “El menor que denunció ser agredido está siendo imputado por la Justicia de Menores, mientras que la causa contra los otros intervinientes en la gresca sigue en la Fiscalía de Cerrillos”, indicó primeramente.

A esto agregó que la imputación es “por lesiones leves hasta el momento, no hemos podido acceder al expediente y desconocemos las razones, como rige el Código Mixto dice que recién se puede verlo tras la indagatoria, el menor fue indagado el jueves de la semana pasada”. Tras esto ya elevaron el pedido escrito y turno para leer las actuaciones, si respuesta hasta ahora.

No obstante el abogado dijo que está tomando el transcurso de la causa “como cualquier resolución, aplicando las herramientas que la ley dispone, ya hemos planteado la incompetencia del Juzgado de Menores, entendemos que es un solo hecho en un contexto de fiesta que tiene que ser investigado por el mismo órgano, por la Fiscalía de Cerrillos”, sin respuesta o rechazo al momento.

Consultados sobre las declaraciones realizadas por las otras partes, Teseyra no les dio importancia. “Me rijo únicamente por las declaraciones de los expedientes, no abrimos juicio sobre declaraciones mediáticas ni tampoco las hacemos”, dedicándose únicamente a revisar el expediente y en base a lo que dice hacer su trabajo.

“Las declaraciones mediáticas no tiene peso, lo que tiene valor judicial es lo que hay en la causa”

Por último y sobre la situación de su defendido, contó cómo se encuentra: “Está bien, fue dado de alta, superó una cuestión de salud en principio y estamos con los antecedentes médicos para hacer el pedido de valoración por los peritos de parte, cuando los tengamos ahí sabremos si le quedó alguna secuela o no”, indicó para concluir.