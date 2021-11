Complicada intervención de Salvador Mazza, no hay documentación ni presupuesto

El cuestionado intendente Rubén Méndez, envuelto en un escándalo judicial por la gran cantidad de dinero y vehículos de alta gama que tenía en su poder, dejó una herencia caótica en el municipio ahora intervenido, o por lo menos así definió la situación la concejal Marisa Valdiviezo, quien conversó esta mañana con InformateSalta.

Al respecto, Adrián Zigarán asumió la intervención de Salvador Mazza el 22 de octubre pasado. Desde ese momento intenta recaudar la información en lo que respecta a partidas y presupuesto, sin embargo, todo ello parece no existir. Aseguró que hasta ahora le resulta muy difícil saber dónde está parado.

“Socialmente es un pueblo que está calmado, la gente está haciendo lo suyo. Administrativamente deja mucho que desear, las partidas anuales presupuestarias no están hechas hace dos o tres años, menos las rendiciones trimestrales. Todo el material que pido no hay o no lo encuentran. Por ejemplo, para saber cómo van las obras en ejecución, quienes son los contratistas, los planos, no existe nada”, dijo a FM Pacífico.

En este sentido, aseguró que desconoce si la falta de documentación es por la mala administración o si fue secuestrada durante los allanamientos que realizó la Justicia, pero lo cierto es que tiene que armar todo un municipio desde cero.

“La intendenta interina con muy buen tino cubrió el gabinete con todos empleados de planta permanente, así que los empleados municipales se sienten representados en la administración porque son que quedaron en custodia en el municipio en el breve periodo entre que salía el ex intendente, asumía la intendenta interina y después la intervención”, expresó.

En relación al Concejo Deliberante, detalló que en un principio los ediles querían mantener la intendencia interina hasta las elecciones de 2023, sin embargo, teniendo en cuenta que el 10 de diciembre asumen los nuevos concejales elegidos este año, ello no iba a ser posible.

“Ellos entendieron, tuvimos una reunión con la mayoría de los concejales que estaban presentes. Se sacaron las pocas dudas que le quedaban y siempre están trabajando a disposición, permanentemente tenemos un grupo de WhatsApp, la verdad que de 10 venimos con el Concejo Deliberante”, contó.

Finalmente, adelantó que esperará hasta el 15 de diciembre la presentación que deberá hacer la Auditoría de la Provincia. “Ellos hicieron el corte el día que asumí, pero al no haber Presupuesto, yo no sé dónde estoy parado. Hace 2 años que no presentan el Presupuesto, entonces es toda una suerte de dibujo que hay que reconstruir hacia atrás. Si voy a tener que recurrir a una auditoría externa porque lo mío es hacia adelante”, manifestó.