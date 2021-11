Delfina es una niña de 4 años del interior, protagonista de un auténtico milagro

La historia de Delfina, una niña de 4 años de edad oriunda de Isonza de Buena Vista, - un paraje ubicado a 130 km de la ciudad de Salta, en el departamento San Carlos - que junto a su mamá construyó un Cabildo para el 25 de mayo, recorrió todas las noticias y redes sociales; logrando conmover a todos. Entre ellos, a un argentino radicado en los Estados Unidos hace más de treinta años; quien movió influencias entre sus contactos para hacer posible un auténtico milagro.

El hombre, nacido en Córdoba, vio la foto de la niña y se propuso trabajar con un grupo de amigos para destinar recursos que mejoren su calidad de vida; para que pueda tener una vivienda digna, una buena alimentación, acceso a la salud y a la educación.

La llamada que hizo posible comenzar a vivir este milagro fue recibida por Nano Escudero, – referente de la Fundación Unir – quien se encargó de difundir esta hermosa historia relatada por sí mismo, como protagonista de un verdadero milagro e invitándonos a creer en ellos:

El milagro de Isonza

Lean y compartan esta historia. Ya llevamos varios meses y todavía no lo puedo creer. Una historia que les alegrará el día y que, si quieren,… se van a poder sumar.

17 de junio. Feriado en Salta por el Día de Güemes. Ocho de la mañana me suena el teléfono. Era un número desconocido que decía “Texas, EEUU”. En un primer momento dudé en atender porque pensé que era un telemarketer que me quería vender algo.

Pero… siempre fui muy curioso y, a pesar de que estaba casi dormido, atendí.

“¿Fundación Unir, Fernando Escudero?” En un muy buen castellano y con tonada cordobesa escuché sus primeras preguntas. Apenas empezamos a hablar me dice: “Vi la foto de una niña de Isonza, me encantó, me enterneció y… quiero que esa chica pueda ir a la Universidad”.

Medio dormido, escuchando a un cordobés que me llamaba de Texas y con esta propuesta insólita, estaba totalmente confundido.

Cuando empiezo a reaccionar un poco le digo. “Pero… esta chiquita tiene 4 años”. Y me responde: “¡Ay salteño! Sos bastante opa ¿no?” – En realidad dijo otra palabra – “Ya sé que tiene 4 años. No soy ciego. Vi la foto. Y te repito… Quiero que esta chica pueda ir a la Universidad”.

Más despierto, pero sin entender todavía le dije: “Está bien, pero… ¿qué significa eso?” Y me responde. “Vivo hace 33 años en EEUU, me fue muy bien, tengo recursos y tengo amigos que también tienen recursos, así que vamos a trabajar con la Fundación Unir para que Delfinita pueda ir a la Universidad. Para esto necesitamos que tenga una linda casa, una muy buena educación, que se alimente bien y que tenga una muy buena atención médica.”

Totalmente despierto y entusiasmado, comenzamos a hablar y la charla duró más de una hora. A los 10 días viajé a Isonza con una arquitecta y ya estamos construyendo una casa de 120 metros para esta linda familia.

Desde hace 4 meses hablamos todos los días con este “amigo invisible” y estamos con muchísimos proyectos. Para que Delfina pueda ir a la Universidad es clave crear el ecosistema en la zona que la motive y la ayude.

Es por esto que luego de la casa, vamos a armar un Plan Integral para Isonza siguiendo el objetivo principal de la Fundación que es fomentar la cultura del trabajo, la educación en valores y desarrollo humano, económico y social. ¡Tenemos muchos proyectos en los que esperamos nos puedan dar una mano!

Muchas veces nos preguntamos si los Milagros existen. Les puedo asegurar que acá estamos viviendo uno.

¡¡Qué tengan una excelente semana!! ¡¡Abrazos enormes!!

Nano Escudero - Fundación Unir

Pueden ver los avances del proyecto en Instagram y Facebook.