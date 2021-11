Barbijo, distanciamiento y filas en las mesas, ¿cómo será la jornada electoral este domingo?

Finalmente ha concluido la campaña electoral iniciando este viernes la veda, tiempo de reflexión previo a la jornada que viviremos los argentinos este 14 de septiembre, en unos comicios que serán trascendentales para el futuro del país.

En ese contexto durante los últimos días se terminaron de definir las medidas y recaudos necesarios para una correcta jornada de votación, pidiendo a la gente a seguir respetando los protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus.

Así lo señaló en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el secretario del Tribunal Electoral, Juan Pablo Acosta quien primeramente comentó cómo serán las medidos de bioseguridad sanitarias, que no variarán mucho de las PASO.

🎙️En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, hasta las 10 hs.



☎️ Nos contactamos con nuestro invitado #JuanPabloAcosta,



🧑‍⚖️secretario del Tribunal Electoral. pic.twitter.com/dnjULO4yBC — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) November 10, 2021

“Las pautas sanitarias son las mismas básicamente, los protocolos siguen con el uso del barbijo, el alcohol en las mesas, pidiendo que se respeten las distancias y la recomendación que la gente entre, vote y se vaya”, sintetizó el secretario.

También señaló que si bien desde Buenos Aires llegó la recomendación que para esta votación las filas de votantes sean dentro de las escuelas, Acosta comenzó que esto ya supo ser adoptado en Salta, reiterándose su práctica. “Ya tomamos esa determinación para las PASO, el domingo las filas serán en cada mesa y respetando el distanciamiento con uso del barbijo”, indicó.

Consultado sobre la expectativa en la cantidad de votantes, Acosta se sinceró: “Salta no alcanza el 70% de la asistencia, más en las PASO que esta vez tuvimos las cosas de la pandemia; en las Primarias siempre vota menos gente que en las Generales”, recalcó.

Sobre este punto pidió que la gente vaya a cumplir con su derecho, no optando por ser multado al no emitir su sufragio. “Si bien la multa es baja no es un motivo, está bueno que se ejerza el derecho a votar más allá del monto que va de los $50 a $500, el hecho que no hayamos votado en las PASO hace que podamos justiciar el motivo pero, si no se justicia, no te quita el derecho de votar el domingo”, especificó.

Por último y sobre los resultados, dijo que los mismos dependen de Nación y que podrían conocerse pasadas las 21.00 horas. “No estará publicado antes de las 21.00 porque está prohibido difundir datos hasta tres horas terminado el acto, ¿cuándo se tendrán los resultados? No podríamos decirlo”, explicó sobre la espera por los números.