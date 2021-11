Todos los cierres de campaña: Estrada con jóvenes, Biella en el monumento y Zapata en el Sur

A horas del inicio de la veda electoral, que arranca a las 8 de este viernes, en Salta todos los frente y candidatos hacen sus cierre de campaña proselitista. Son siete las listas que van en disputa de las 3 bancas de diputados nacionales que renueva nuestra provincia.

Estrada en UTGHRA

Los candidatos del Frente de Todos estarán juntos este jueves en el cierre de campaña que apuntará mayormente a los jóvenes. El acto será en el Salón Uthgra (Mitre 966) de nuestra ciudad desde las 19.30 Hs.

Bajo la consigna "Hagamos cosas diferentes", los 3 candidatos a diputados nacionales, Emiliano Estrada, Pamela Calletti y Jorge Guaymás, estarán en el escenario de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos para dar su último discurso antes de las elecciones de este domingo.

El ex ministro de Economía, quien fue el más votado en las PASO. dijo que, en su opinión, los ciudadanos no están enojados con la política sino con los políticos. “La gente está medio cansada de ver siempre las mismas caras. Si hace 30 años que hacemos lo mismo, pero además con la misma gente, no esperemos resultados distintos, hay que hacer cosas diferentes", expresó.

Zapata en el Sur e Inés Liendo en el Parque San Martín

Carlos Zapata realizó el cierre en Rosario de la Frontera, acompañado por el dirigente Alfredo Olmedo. En la oportunidad, dijo que será la voz de los salteños en la Nación y seguirá denunciando todos los casos de corrupción de la misma manera que lo viene haciendo en la legislatura, aunque lamentó el accionar de la Justicia.

Por su parte, Inés Liendo, quien acompaña a Zapata, participará del acto de cierre de campaña de Juntos por el Cambio el Cambio + en Capital. Será en el anfiteatro del parque San Martín, en donde dirigentes, candidatos y militantes se concentrarán con banderas argentinas y pancartas. El recorrido iniciará desde la segunda rotonda de barrio Tres Cerritos a las 18 horas.

La sorpresa la dio el Comité Radical de Salta, que mediante un comunicado, rechazó votar a Juntos por el Cambio denunciando que ese frente “ya no representa el cambio”.

Durand Cornejo, "tranqui"

Guillermo Durand Cornejo, candidato por Unidos por Salta no tendrá acto de cierre. Optó por participar del debate que se concretará hoy a la noche por Canal 9 Multivisión. Allí tratará de conquistar el voto de los salteños con sus diferentes propuestas. Lo acompañan en la lista Natalia Loria y Baltasar Lara Gros.

“Se necesitan representantes que se planten ante el Congreso a exigir lo que nos corresponde, desde este frente salteño, que es Unidos por Salta, creemos que no debemos involucrarnos en esa grieta nacional, que lo nuestro es defender a los salteños y que vamos a dar pelea”, dijo el hoy senador por Capital.

Biella en caravana, junto a los vecinos

Por el SI-PRS, su principal candidato Felipe Biella, anticipó que el cierre será hoy a las 16 con una caravana por la ciudad, que culminará en el Monumento a Güemes.

En la recta final hacia las elecciones Generales de este domingo 14 de noviembre, aseguró que en este último tramo se abocó a recorrer hasta el último rincón que le fue posible de la provincia. “Pudimos hacer que nos conozcan, que sepan lo que pensamos, lo que queremos, lo que vamos a hacer, donde estamos parados, vamos a defender a Salta, que somos partidos salteños independientes, que no tenemos compromisos con partidos nacionales y esto la gente lo recibe muy bien. Tenemos grandes expectativas para lograr un triunfo”, dijo

Quintana en el centro de la ciudad

El acto de campaña será a las 19.30 horas en Florida y San Martín. La apertura la realizará la docente y candidata a diputada nacional, Daniela Romano. A continuación, hablará Miguel García, integrante de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) y miembro de la comisión de familiares de víctimas de femicidios. Cerrará el encuentro, Julio Quintana, dirigente provincial y candidato a diputado nacional en primer término.

El evento será la culminación de una campaña política que propone un Congreso obrero para discutir las reivindicaciones y arribar a la unidad política de la clase obrera por el poder, frente a la crisis política del régimen capitalista y sus gobiernos.

Villegas en la plaza

El FIT-U tiene previsto un acto en la plaza 9 de Julio, donde estarán las candidatas Andrea Villegas, Cristina Foffani y Daniela Planes.

Durante la campaña, Villegas fue muy dura con la gestión de Alberto Fernández y el pago de la deuda externa. “La política nacional que está teniendo Fernández de garantizar el pago de la deuda externa, se lleva mucho dinero, en lugar de destinarla al pueblo trabajador”, se quejó.

Felicidad, sin confirmaciones

Tane no confirmó cierre de campaña, pero sí participará del debate por Canal 9. En su discurso, aclaró que "Felicidad apunta "a los salteños que están cansados de que sean siempre los mismos y buscan una renovación de la política y piensan que se necesita hacer otra cosa en Salta y no más de lo mismo, tienen la posibilidad de llevar gente nueva la Cámara de Diputados".

“Somos la única lista diferente que renueva la política salteña”, expresó.