Para Romero, los resultados electorales son el principio del final de Kirchnerismo

Tras los resultados de la jornada electoral de ayer, donde el Frente de Todos obtuvo dos de las tres bancas en juego y Juntos por el Cambio + la restante, el ex gobernador y actual Senador Juan Carlos Romero, aliado de Cambiemos a nivel nacional, celebró que el Kirchnerismo haya perdido el quórum en la Cámara Alta.

Ayer estuvo en el búnker de Juntos por el Cambio acompañando a Carlos Zapata y Alfredo Olmedo. “Fue una elección importantísima, donde se cumplió con lo que deseábamos que era poner un freno al Kirchnerismo. El país le dijo no al Kirchnerismo, no sólo que no pudieron aumentar bancas. Perdieron en 14 provincias, en Salta ganaron por poco menos de dos puntos".

"Perdieron el quórum en el Senado, que son 38 votos para disponer caprichosamente lo que ellos quieren”

Sobre los festejos del Kirchnerismo tras conocerse el escrutinio provisorio, Romero manifestó: “Ayer hicieron un festejo virtual, un realismo mágico, festejaron un triunfo que nunca tuvieron. Se muestran soberbios como siempre. Es el principio del final de Kirchnerismo, ellos tienen dos años más para gobernar. Es una pésima versión del peronismo adulterado, donde cercenan libertades, aumentaron la pobreza, la inflación, la inseguridad. La gente dijo basta”.