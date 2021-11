Con los resultados del escrutinio provisorio de las elecciones Generales del 14 de noviembre, tras los cuales se develó que los nuevos diputados nacionales por Salta serán Emiliano Estrada, Pamela Calletti y Carlos Zapata, los periodistas Daniel Ávalos y Ximena Soruco, hicieron un análisis político sobre lo acontecido.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Federico Storniolo y Sebastián Quinteros, Ávalos, quien es director del semanario Cuarto se refirió primeramente al candidato más votado.

“Emiliano Estrada se convirtió ayer en un nuevo actor de la política salteña. Cuando uno ve por cantidad de votos, por nivel de conocimiento y por tipo de vínculo que va generando con intendentes y legisladores”, dijo.

En este sentido, consideró que tiene un perfil que es auspicioso para la política salteña, que no optó por el marketing de los candidatos que sólo quieren caer bien. “Prefirió hablar de economía, de producción, de salud. Fue un buen candidato, y los buenos candidatos no tienen ideología, o son buenos candidatos o son malos candidatos. La campaña fue prolija, sacaron lo mejor del plantel, lo evidenciaron”.

Sobre la elección de Juntos por el Cambio +, fuerza que se quedó con el segundo puesto y que logró una de las tres bancas con Carlos Zapata, aseguró que en la campaña hubo un trasfondo que tuvo que ver con una cuestión estética con su compañera Inés Liendo.

“El entorno de Inés Liendo nunca comulgó estéticamente con el olmedismo. Hubo otro problema, Zapata no tuvo problema de reivindicar a Juntos por el Cambio, no hizo referencia en ningún momento a Mauricio Macri. Y esto tiene que ver con un claro acuerdo entre el olmedismo y Romero con el larretismo y ahí excluyen a Inés Liendo”, expresó.

Además, opinó sobre Felipe Biella, del Frente SI + PRS, quien si bien no logró ingresar, quedó en tercer lugar, desplazando hacia el cuarto a Guillermo Durand Cornejo de Unidos por Salta. “Hay un apellido que está instalado en la Capital, está clarísimo y ese es un gran mérito de los Biella. Tuvimos un Durand Cornejo que no hizo campaña y en las últimas semanas aumentó si quiere la agresividad en el discurso, la confrontación y demás y había un sector que podíamos llamar el votante de Juntos por el Cambio que no terminaba de digerir a Carlos Zapata y tenía esas dos opciones y Biella que salió con agresividad, sobre todo en la Capital”.

Por su parte, Soruco, periodista de FM Profesional, destacó que tanto Emiliano Estrada como su compañera Pamela Calletti salieron a recorrer la provincia y a visitar hasta los lugares más recónditos de Salta. “Llevó sus propuestas, tuvieron no sé si tiempo, ganas o todo un aparato político que lo acompañó en esto, pero realmente recorrieron todo el interior, algo que quizás otros candidatos no hicieron”, manifestó.

En relación a Juntos por el Cambio, detalló que las diferencias llevaron al punto de instalar dos bunker diferentes para esperar los resultados, de Zapata con Ahora Patria por un lado y el de Inés Liendo con el PRO en otro.

“Se hizo campaña por aparte, no vimos lo que pasó con Biella o con Estrada que compartieron varios actos políticos, fue diferente y si estuvieron bastante separados. Lo que buscaba el PRO era conquistar la banca de Inés Liendo, que no se logró y me sorprendió muchísimo porque en las PASO Juntos por el Cambio + estuvo a pocos votos, sin embargo en estas elecciones la cantidad de votos fue superior. Si bien lograron esta alianza, hay ideologías y estilos, modos de gobierno que no se comparten”, indicó.