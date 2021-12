El papá de Nacho habló de la mala relación con su ex, la campaña solidaria, la denuncia y la casa

José Raúl González, el hombre que tomó relevancia mediática años anteriores por la campaña solidaria que buscaba recaudar fondos para solventar el tratamiento contra la leucemia de su hijo Nacho, volvió a estar en el centro de la escena desde semanas atrás cuando por una denuncia terminó tras las rejas.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Rebeca Aldunate y Federico Storniolo, José, acompañado por su abogado Federico Vanni, dio su versión de los hechos. Ayer recuperó la libertad y rompió el silencio sobre lo sucedido. Apuntó directamente contra la madre de Nacho y explicó la historia de la casa que adquirió.

“La realidad es totalmente distinta, Nacho hizo un primer ciclo de ese tratamiento, con una droga de vanguardia, guiado por un médico desde Miami, esto se hizo debido a que no pudimos realizar el viaje, Nacho no pudo realizar ese viaje debido a la pandemia. Yo sigo y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, agradecer a todos los salteños, a todo el país y a mucha gente del mundo porque realmente me ayudó muchísima gente, no solamente monetariamente”, dijo.

En este sentido, indicó que la colecta que se realizó en su momento tenía como objetivo específico el costear el viaje y la estadía en Miami, donde el adolescente de 15 años iba a realizar un tratamiento.

“En contacto con el médico, si yo conseguía esa droga que se llama blinatumomab, que es carísima, dijo que lo podíamos hacer en el país, gracias a Dios pudimos conseguir y lo pudimos hacer acá en una clínica local y de manera privada con fondos justamente de las donaciones. Se hace de manera privada porque el Materno Infantil lo tomó como un paciente paliativo, no le estaban dando medicación para sostener su salud, no querían hacerle laboratorios, ningún tipo de transfusión de sangre y en mi desesperación nunca me resigné a que la batalla se perdiera y mi hijo mucho menos”, expresó.

Asimismo, se mostró avergonzado de tener que contar situaciones de su vida personal para retratar el inicio de la causa en la que está imputado. Detalló que la relación con la madre de Nacho, con quien además tuvo 3 hijos más, es muy mala desde su separación en 2016. Él tiene la custodia provisoria de los niños desde fines de 2018, mismo año en el que su hijo fue diagnosticado con leucemia.

“En julio del 2018 ya Nacho estaba diagnosticado con leucemia. Viajamos a Buenos Aires, estuvimos cerca de un mes, volvimos a Salta, acá se realizó la primera etapa del tratamiento de quimioterapia, tuve que afrontar todo solo. Yo estaba con mis 3 niños en la casa, Nacho internado, tenía que llevarlos al colegio, darles de comer, o sea, hay muchas realidades que las personas de afuera no las conocen y no las deberían conocer”, manifestó.

José continuó que en aquel momento alquilaba y no contaba con una vivienda adecuada que cumpla con las condiciones de higiene y asépticas recomendadas por el médico de Nacho. Según aseguró, se acercó al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) pero no pudo inscribirse nunca porque no tenía la custodia definitiva de sus hijos.

“Cuando ella se entera sobre el dinero que había, sobre la existencia de esta casa, esta casa la adquiero, en su momento fue una gran alegría y creo que eso fue un gran error de mi parte y quiero pedir públicamente disculpas a todas aquellas personas que se acercaron, que me apoyaron y que pusieron su granito de arena. Es una gran falencia mía no haber compartido públicamente esa alegría que yo en ese momento sentí de haber podido adquirir un lugar para poder brindárselo a Nacho en su momento”, aseveró.

El hombre detalló que la vivienda la adquirió por un valor de un millón de pesos, es en un barrio construido por el IPV y aún tiene que afrontar un juicio sucesorio por la misma. Además, dijo que está a nombre de otra persona por miedo a su ex mujer.

“Yo tenía el apoyo incondicional de una persona que había conocido hace un par de meses, que realmente se portó excelente, esta persona que se llama Natalia que está imputada en la causa, y ella vio la situación, esta parte de persecución que yo estaba sufriendo por parte de la mamá. Le comenté y pedí por favor si podía ponerla a nombre de ella a la propiedad, yo tenía miedo que se cree un mayor conflicto con su mamá y que Nacho no pueda llegar a estar en ese domicilio. Desgraciadamente Nachito se nos fue antes, ella se enteró y efectivamente el temor que yo tenía hoy está sucediendo. Esta persona está reclamando parte de la propiedad, planteó algo de dinero”, afirmó.

A su vez, especificó que tiene infinidad de denuncias por violencia de género por parte de la mamá de Nacho, que según él, son falsas. “Fui a un juicio oral y público justamente por género con un montón de carátulas y acusaciones y de las cuales fui absuelto, me declararon inocente de todo cargo y culpa. Esta persona hizo una ampliación de declaraciones, hoy se me abrió una nueva causa de género y hasta donde tengo entendido la situación por la cual yo estuve detenido en la Alcaidía, fue exclusivamente de género porque ella todo el tiempo está diciendo que me tiene temor, algo que lo viene haciendo sistemáticamente desde el 2016”.

Por su parte, su abogado, Federico Vanni, adelantó que ahora la causa empezará con los testimonios. “Hay un montón de pruebas aportadas sumamente corta, en donde seguramente se van a pedir ampliaciones. Hay documentación que obran donde constan los gastos de la clínica privada local, del médico local, más viajes y otros gastos que obran en la causa”.

Finalmente, indicó que no hay forma que hablar de los delitos que se lo inculpan y apuntó contra el Ministerio Público Fiscal por avasallar contra los derechos humanos de su defendido y su hijo fallecido.