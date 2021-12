Malestar y quejas entre los salteños por el lugar elegido para la nueva Terminal: “Es peligroso”

De las noticias más relevantes de las últimas horas se encuentra el anuncio del convenio que permitirá la construcción de una nueva terminal de ómnibus en la ciudad de Salta, noticia que dieron a conocer desde el Gobierno luego de tratativas y acuerdos con el Ministerio de Transporte de Nación.

“Es importante contar con terminales sustentables que por su diseño y prestación de servicios sean parte del desarrollo sustentable del país”, manifestó con el anuncio de la obra el gobernador Gustavo Sáenz, agregando que la edificación se realizará en V° María Ester, en la zona sudeste capitalina, con una inversión que rondará los $448 millones.

Conocido el traslado de la terminal, los comentarios de los salteños no se hicieron esperar quienes, a través de las redes sociales de InformateSalta, dieron su parecer el cual apuntó sobre todo a la ubicación, a la zona donde se emplazará la nueva plataforma de colectivos de larga distancia, afirmando que a muchas personas le quedará más lejos llegar como también ven innecesario el ‘gasto’, como lo calificaron.

“Malísima ubicación”; “No me agrada la zona”; “No me gusta el lugar al que la quieren ubicar”; y también “¿en esa zona? No, muy alejada”, son algunas de las expresiones que se pueden leer de la postura de los usuarios.

Muchos apuntaron a que el barrio no es el más adecuado, muchos lo calificaron como peligroso y desconfían de la ubicación elegida. “Es llevar a la boca del lobo a los pasajeros”, se puede llegar a leer al respecto.

También están quienes se animaron a opinar los sitios que deberían haberse optado para la reubicación de las plataformas de larga distancia. “Zona norte era la mejor opción”; “Un lugar perfecto, lindo y menos peligroso para los pasajeros y todos sería en Chachapoyas”, son otros casos del pensamiento de la gente.