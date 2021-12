Julio Romero deja el Concejo Deliberante con 219 proyectos y 9 ordenanzas promulgadas

Hoy deja su banca el concejal Julio Romero, y a modo de balance de gestión, dio a conocer un resumen de su prolífica tarea legislativa entre 2019-2021.

PROYECTOS DE ORDENANZA = 16

PROMULGADAS = 9

PROYECTOS DE RESOLUCION = 187

PROYECTOS DE DECLARACION = 12

SOLICITUD DE INFORME = 4

Total de Proyectos: 219

Proyectos de ordenanza promulgadas por el Ejecutivo Municipal

1- Exp. 135-1970-2020

Que con el fin de buscar una manera de desempeñar el trabajo de forma más equitativa y justa para todos los permisionarios de la ciudad de Salta se establezcan los horarios para cobro de estacionamiento medido.

2- Exp. 135-2168-2020

Ordenanza para crear cupo laboral para mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, para promover, garantizar la asistencia e independencia laboral- económica de estas y su familia.

3- Exp. 135-1696-2020

Ordenanza para crear la Bicicletería Municipal con el objeto de rescatar bicicletas en desuso, reciclarlas y donarlas con fines sociales. Instalar un taller para realizar el reciclaje, restauración o armado de bicicletas, equipándolo con los materiales y recursos humanos necesarios para su puesta en funcionamiento

4- Exp. 135-1061/21

Ordenanza para crear el programa “MURALES INCLUSIVOS” en espacios verdes destinado a suprimir las barreras de comunicación con personas sordas o hipoacúsicas.

5- Exp. 135-1285/21

Ordenanza para crearse el “REGISTRO DE CONTRIBUYENTES JUBILADOS Y PENSIONADOS” dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de salta, con el objeto de que los mismos reciban los servicios – beneficios de pleno derecho.

6- Exp. 135-1177/2020

Ordenanza sobre la instalación y mantenimiento de recipientes recolectores de residuos en espacios verdes públicos.

7- Exp. 135-1761-2020

Ordenanza para modificar el Art. 1 de la Ordenanza Nº 15039, con el objeto de crear Becas “Eduardo Chañe” al deportista Amateur del año.

8- Exp. 135-2040-2020

Ordenanza para que todos los natatorios de acceso público, sean municipales o privados, al igual que clubes o gimnasios para su habilitación municipal deberán contar con las infraestructuras correspondientes (rampas, barandas, pasamanos, agarraderas) para que las personas con movilidad reducidas como las que padezcan alguna discapacidad puedan acceder y desplazarse cómodamente en el predio, como así también al ingreso a la pileta.

9- Exp. 135-3269/21

Ordenanza establece MODIFICAR El Art 2 de la Ordenanza N°12.170. De este modo se dispone que el 20% de los Boxes de estacionamiento medido y pago que se establecen por esta ordenanza solo podrán ser utilizados por los automóviles espacios deberán ser destinados al estacionamiento de motos con demarcación correspondiente.

Proyectos de Ordenanza

10- Ordenanza de Transito; Que la Sub Secretaria de Movilidad Ciudadana de La Ciudad de Salta, sea competente de realizar multas a los conductores de vehículos automotor u otro medio de transporte de autopropulsión que no utilicen el barbijo (tapa boca) al igual que no posean el permiso de Circulación Provincial obligatorios

11- Exp. 135-416/21

Crease la POLICÍA AMBIENTAL MUNICIPAL la cual dependerá como función ejercer la aplicación, control y fiscalización de normativas ambientales vigentes en el ámbito de la Ciudad, referentes a la protección del medio ambiente, espacios verdes, prevenciones, cuidados, educación en la utilización de espacios verdes, asesoramiento, como así también, la aplicación de sanciones y multas vigentes.

12- Exp. 135-563/21

Ordenanza para garantizar el principio de PARIDAD DE GÉNERO, en todos los procesos de designación de cargos de jerarquía de sus funcionarios.

13- Exp. 135-907/21

Crear en este departamento dependiendo de la Municipalidad de la Ciudad de Salta la ACADEMIA DE DANZAS FOLKLORICA MUNICIPAL, dependiente de la Secretaria de Juventud Deporte y Cultura o en su futuro la que la remplace con similares funciones y atribuciones.

14- Exp. 135-1751/21

Crear el programa CICLOTURISMO dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Salta que tendrá como fin diseñar un circuito turístico para realizarse en bicicleta a través de las ciclovías y bici sendas existentes en la ciudad para visitar los puntos turísticos más relevantes de la ciudad.

15- Exp. 135-2250/21

Implementar en todos los locales comerciales y a fines con atención al público, la INSTALACIÓN DE DISPENSER CON ALCOHOL EN GEL, ALCOHOL LIQUIDO O SANITIZANTE, EN EL INGRESO, zona de venta y sector de pago. Con el fin de crear el habito saludable de prevención de distintas enfermedades.

16- Exp. 135-2490/21

Implementar en la Ciudad de Salta, LA COLOCACIÓN DE BALDOSAS PODOTÁCTILES, demarcando un circuito en veredas del centro y macrocentro de la Ciudad, facilitando el desplazamiento de personas no videntes o con visión reducida.

Proyectos de Resolución

1- Exp. 135-1039-2020

Que se realicen y coloquen carteles en los espacios de uso público y/o verdes “PROHIBIDO ARROJAR BASURA”

2- Exp. 135-2034/20

Mantenimiento del Histórico puente VELEZ SARSFIELD, que une los Barrios y acceso a la Ciudad.

3- Exp. 135-904/21

Que a través de la secretaria de obras públicas de la municipalidad de Salta, coloque las hamacas y juegos inclusivos infantiles para menores con discapacidad en todas las plazas de la Ciudad.

4-Exp. 135-3124/21

Que se realicen y COLOQUEN CARTELES INFORMATIVOS EN TODAS LAS ROTONDAS DE LA CIUDAD.

5- Exp. 135-717-2020

Reforzar los controles de circulación vehicular, afectando a la mayor cantidad del personal de inspectores de tránsito pertenecientes a la Sub Secretaria de Movilidad Ciudadana, para evitar el embotellamiento en diferentes zonas de la ciudad.

6- Exp. 135-863-2020

Continuar con las tareas que viene efectuando de fumigación en la Ciudad, incorporando que las mismas se realicen en el interior de los hogares de vecinos como medio de prevención en la campaña contra el mosquito Aedes Aegypti (dengue).

7- Exp. 135-1368/2020

Que a través de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de Salta se disponga brindar a la comunidad funciones de proyección de películas “Auto Cine”. Implementándolos en todos los espacios verdes o públicos de gran magnitud pertenecientes a las diferentes zonas de la Ciudad.

8- Exp. 135-1444-2020

Que a través de la Secretaria que corresponda, fusionada con el Comité de Emergencia de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, articulen acciones mancomunadas con el Gobierno Provincial para hacer posible el operativo de rastrillaje casa por casa en las distintas zonas de la Ciudad, con el objetivo de detectar personas con posibles sintomatología compatibles con Covid-19.



9- Exp. 135-1519-2020

Realización del “Festival del Día del Niño Virtual” a través de la página web de la Municipalidad de Salta (televisivo en canal de aire y/o radial) en donde se realicen sorteos, shows y entretenimiento para niños, juegos pedagógicos y actividades a fines.

10- Exp. 135-1694-2020

Incorporar la tarea de desinfección en el exterior de los hogares y residencias de adultos mayores como medio de prevención, realizando las mismas en inmediaciones de los domicilios de estos.

11- Exp. 135-1695-2020

Que se brinde los elementos de protección sanitarias para poder desempeñar su trabajo con la prevención necesaria, a todos los permisionarios que están activamente desempeñando su trabajo.

12- Exp. 135-1793-2020

Que a través de la Sub-Secretaria de Control Comercial profundice la supervisión de los protocolos por COVID-19 en los locales comerciales del micro y macro centro, como asi también en los comedores gastronómicos de nuestra ciudad.

13- Exp. 135-1926-2020

La Habilitación de Natatorios Municipales dependientes de este Municipio, como ser el Balneario Carlos Xamena, Juan Domingo Perón y Complejo Nicolás Vítale, previa elaboración y presentación de un Protocolo Sanitario estricto aprobado por el Comité Operativo de Emergencias de la Provincia.

14- Exp. 135-905/21

Mantenimiento de reparación y control y conservación de todas las rampas para acceso de sillas de rueda.

Solicitudes de informe

1- Exp. 135-1000/2020

Solicitar que remita un completo informe en el cual especifiquen:

Si este departamento había recibido quejas formales por parte de los Empleados de esta Sub- Secretaria- anteriores a la fecha de remisión de este pedido.

Que indumentarias de trabajo le proporciona el municipio a esta Sub- Secretaria, detallando en que consisten los elementos, las unidades y cada cuanto, en periodo de tiempo, y el costo del mismo.

Que protección referente a seguro de vida, prevención y protección cuentas todos los empleados de Movilidad Ciudadana, y el costo que representa para el Municipio.

Como está organizado y por quien, el control y desempeño del parque automotor.

2- Exp. 135-1611-2020

Solicitar a la Directora de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta informe completo sobre, la cantidad de merenderos, comedores y hogares que asiste esta panadería socialmente con la entrega de los productos que elaboran, acompañando la documentación necesaria de tal información. Precisar los nombres, dirección, cantidad de integrantes y días que se entrega la asistencia. Los costos mensuales que realiza la panadería social en la asistencia que prestan.

3- Exp. 135-1750-2020

Solicitar informe completo para la construcción de las ciclovías; Costos que deberá afrontar el Municipio e la ciudad de salta por la totalidad de la obras de la avenida Belgrano y Avenida Alvarado.

4- Exp. 135-556/21

Solicitar informe verificando previamente si en las laderas de los cerros San Bernardo, Ala Delta, De la Virgen y 20 de Febrero que desembocan al Autódromo Martin Miguel de Güemes, se realizan actividades comerciales no autorizadas con el fin de lucrar con nuestros espacios verdes.