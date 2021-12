Wado De Pedro se suma al Congreso de Tartamudez en Salta

Con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre la tartamudez, una condición que posee el 1% de la población mundial, se realizará hoy, a partir de las 10 horas, en el salón de la Unión de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Salta.

El ministro del Interior Wado de Pedro compartirá su testimonio vía Zoom. "El ministro Wado es un excelente ejemplo de superación, de que sí se puede salir adelante", destacó el diputado provincial Omar Exeni.

Además de la teleconferencia con el ministro también participará de forma presencial la diputada nacional y exministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, y la especialista Lina Marcela Almazán, quienes trabajaron el primer consultorio de atención gratuita.

De la actividad libre y gratuita "Charlemos de Tartamudez" participarán 100 madres de hijos tartamudos y entre 50 y 80 chicos con tartamudez. Exeni comentó que según estimaciones el 1% de la población provincial, y también mundial, presenta esta característica del habla. En Salta se estima, dijo, que afecta de 12 a 15 mil jóvenes.

Hay expectativas del anuncio del ministro de Salud, Juan José Esteban, del lugar donde se inaugurará un consultorio para chicos con tartamudez. "Yo padezco tartamudez desde muy niño, sufrí mucho bullying, a veces no quería salir de mi habitación, no quería tener ningún tipo de contacto por no poder hablar", recordó Omar Exeni, que supo a los 8 años sobre su trastorno. Hoy tiene 31.

El proyecto nació con las 100 madres. "Yo nunca quise tocar el tema porque la tartamudez me incomodaba, pero con el apoyo de estas grandiosas madres pudimos armar este proyecto juntos, lo presentamos en la Cámara Baja y a las dos semanas se aprobó en la Cámara Alta; somos la primera provincia en todo el país con la ley aprobada", manifestó.

El joven diputado contó con emoción que el otro día pudo hablar en público ante 59 diputados, algo que nunca en la vida pensó iba a poder realizar. Y desde hace dos semanas se prepara para hablar hoy en el congreso delante de un centenar de personas.

"Esto es paso a paso, siempre hay que ir superándose. En 2022 pretendo presentar más proyectos para que se pueda tratar gratis otras enfermedades que la padece mucha gente", indicó.

Por lo que lo sufrió en carne propia, Exeni planteó que la escuela debe estar atenta ante estos casos, por lo que necesita capacitación. "Los maestros cuando vean algún chico con tartamudez no deben exponerlo, cuando lo exponen empieza el bullying y ahí ya no querés ir al colegio, no querés tener amigos, querés estar solo", señaló de acuerdo a su experiencia.

A nivel general hay mucho desconocimiento de la tartamudez, por ejemplo se requiere capacitación a fonoaudiólogos y otras disciplinas que intervienen de una u otra forma en el tratamiento.