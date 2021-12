El encuentro entre Wanda Nara y Joaquín: “Fue hermoso conocerte a vos y a tu familia”

“Por fin llegó el miércoles. ¡Fue hermoso conocerte @joaquinn5084 a vos y a tu familia! Nunca dejes de luchar por tus sueños...”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram al compartir una serie de imágenes con Joaquín Nahuel Escobar, el niño pastelero que ganó popularidad a través de las redes sociales por su conmovedora historia de vida. El pequeño también compartió fotos con la empresaria y señaló: “Pedido entregado”.

Escobar le preparó un pastel con los colores de Boca y una copa para el festejo de cumpleaños de Constantino, el hijo que Wanda tuvo con Maxi López. De esta manera, la influencer cumplió con su promesa con el joven de General Rodríguez que hace dos años sufrió un accidente y terminó con el 25% del cuerpo quemado. Para costear la operación, el niño lanzó un emprendimiento de pastelería en las redes que rápidamente se viralizó. De esta manera, lo invitaron a varios programas y algunos famosos se solidarizaron con él y le hicieron pedidos para ayudarlo.

Al conocer la historia de Joaquín Nahuel, Wanda le escribió un mensaje público a principios de mes: “Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños”.

Sin embargo, el sábado pasado fue el cumpleaños de Constantino y salió a la luz que la torta del agasajado no la hizo Joaquín. Esta información trascendió por un posteo de la cuenta Chusmeteando: publicaron una captura de pantalla en la que un usuario pregunta: “¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?”. El pequeño pastelero le contestó: “Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada”.

Luego de recibir una gran cantidad de críticas, Nara no tardó en aclarar la situación. “El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín”, escribió en una story. En este sentido, si bien el hijo de Wanda ya tuvo su celebración, al parecer la empresaria le hará otro festejo para que su marido pueda estar presente, ya que el futbolista planea arribar a la Argentina este 22 de diciembre, luego de disputar el último partido que le queda pendiente con el PSG antes de Navidad.

Coki cumplió 11 años el pasado 18 de diciembre y su primera fiesta temática inspirada en Super Mario Bross se realizó este fin de semana en la casa de Santa Bárbara de la empresaria, que fue recientemente remodelada. Tal como mostró la esposa de Mauro Icardi en sus stories, adornaron el jardín de la casa con un increíble patio de juegos: candy bar inspirado en el videojuego preferido de su hijo, castillo inflable frente al muelle privado de la propiedad, y constantes chapuzones a la pileta con jacuzzi. En la reunión familiar Zaira Nara dijo presente junto a Viggo y Malaika para que pudieran disfrutar del evento junto a sus primos. El clima acompañó la ocasión y los más pequeños aprovecharon para disfrutar del verano al aire libre.