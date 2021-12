¿Nuevas restricciones? Qué opina el comercio, la gastronomía, el turismo y los boliches

Las alarmas sanitarias volvieron a encenderse con la repentina llegada de la tercera ola de coronavirus al país, con un aumento de personas contagiadas en Salta durante los últimos días y la amenaza de la variante Ómicron de llegar a nuestra provincia, a la espera de confirmarse si la cepa se encuentra en territorio salteño.

En ese sentido será este jueves cuando vuelva a reunirse el Comité Operativo de Emergencias, anticipándose una evaluación del panorama epidemiológico, como así la posible toma de medidas para mitigar los contagios que vuelven a subir, sin descartarse alguna eventual restricción.

¿Qué opinan los distintos sectores o rubros? ¿Se volverán a limitar o condicionar las actividades? Desde las distintas áreas laborales confían en que esto no pase, pensando en lo difícil que fueron los meses pasados desde lo laboral y económico, como así la temporada de verano que despertaba buenas expectativas.

Al respecto InformateSalta dialogó con Gustavo Herrera, vicepresidente de la Cámara de Comercio quien confía en que para su rubro no se apliquen limitaciones. “El comercio no prevé ninguna medida extraordinaria, el comercio desde siempre se cuida, cuida a empleados y también a los clientes”, indicó directamente.

A esto agregó que el comercio siempre trabajó con todas las medidas de seguridad, priorizando que los trabajadores estén en un contexto seguro. “Esta pandemia es un problema de todos, ya no debe ser una prohibición del Estado, debe ser una cuestión de la gente, la conciencia social es la que va a prevalecer”, reflexionó Herrera.

"La gente tomó conciencia que esto es una cuestión donde nos cuidamos todos o nos perjudicamos todos"

Este medio también dialogó con Juan Chibán, tesorero de la Cámara Hotelera y Gastronómica quien recalcó en que una restricción no ayudaría al rubro. “Desde el día 1 rechazamos cualquier tipo de restricción, nuestra actividad con protocolos no es contagiosa, no es foco de contagio, cualquier restricción es totalmente de rechazo”, puntualizó la postura.

Recordando que vienen con una “mochila enorme” de lo que fueron los 15 meses de confinamiento y cuarentena, Chibán apuntó a la previbisibilidad. “Siempre pedimos participar en la mesa para que se escuche nuestra voz, solicitando previsibilidad en la toma de decisiones, aquí hubo algunas de una tarde para cerrar a la noche”, enfatizó.

“Han sido 2 años muy duros, creemos que una gran ventaja a las olas anteriores es la gente vacunada”

Sin limitaciones

Mario Delaloye, referente de las discotecas, habló con el diario El Tribuno donde también espera que no restrinjan las actividades. “Nosotros queremos trabajar, estuvimos mucho tiempo cerrados; personalmente creo que es un error cerrar y prohibir porque vamos a volver a lo que ya vimos, porque todo lo que sucedió nos damos cuenta que no fue bueno”, rememoró sobre lo vivido.

También apuntó que si se cierran las carpas bailables que se instalan en la temporada “van a aparecer minicarpas para mil personas en casas de campo, sabemos que va a ser un descontrol porque en las clandestinas no se cuida que el que ingresa esté vacunado”, especificó haciendo énfasis en el flagelo de las fiestas no autorizadas.

Por su parte Gustavo Di Mécola, de la Cámara de Turismo de la Provincia, señaló al matutino que no saben qué podría pasar, pero también confía en que no haya limitaciones. “No creo que vaya a haber medidas restrictivas porque estamos todos muy al límite; sí va a haber que cuidarse mucho más, controles mucho más estrictos, pero me parece que la cosa tiene que ir por ahí y nada más”, sostuvo.