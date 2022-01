“Tiene miedo de salir”, los días de la nena salteña tras sufrir un intento de secuestro

Fue esta semana cuando se conoció que el ex policía imputado por el intento de secuestro que vivió una adolescente en inmediaciones del Hogar Escuela en el parque San Martín podía quedar libre por un pedido hecho desde la defensa. Sin embargo, horas después se conoció la Justicia rechazó tal pedido.

No obstante la familia de la víctima decidió protestar este viernes en las afueras de la Ciudad Judicial de Salta Capital ya que afirman que ese rechazo no estaría firme, como también que están en desacuerdo con el cambio de carátula que se le dio a la causa.

“Lo que no queremos es el cambio de carátula y que al señor Leguizamón (en referencia al ex policía imputado) se le dé la libertad”, manifestó primeramente la madre de la menor de 13 años en diálogo con el diario El Tribuno.

Así mismo indicó: “Circuló la noticia que la fiscal rechazó el pedido de libertad, pero mi abogado me dice que fue a ver el legajo y no está aquí, que lo mandaron a Villa Mitre y no podemos saber si es verdad o no”.

“No queremos el cambio de carátulas, pedimos justicia, mi hija está con temor de salir a la calle”

Ampliando esta situación el abogado de la familia de la niña, el doctor Martín Oropeza contó desde la Fiscalía le informaron que el legajo se fue por incompetencia a la Fiscalía Penal de Género 4 de Villa Mitre. “La causa entró por rapto y privación ilegítima de la libertad, la Fiscalía 2 le hizo cambio de carátula”, especificó.

Ahora están a la espera de definiciones para saber cómo seguirá la causa, la investigación y sus actuaciones. “La Fiscalía debe decir cuál es la imputación, hasta lo último que sabíamos era por privación ilegítima pero no sabemos si es agravada”, por ejemplo.