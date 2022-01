Pymes en Salta: Ómicron muestra su furia en una quincena histórica con 20% de ausentismo

Según un estudio realizado por la consultora Pyme360, en una primera quincena de enero azotada ferozmente por la variable ómicron las pequeñas y medianas empresas están quedando contra las cuerdas. La ola de contagios levantó exponencialmente el ausentismo en los primeros días del año, ya sea por hisopados, contactos estrechos o por casos confirmados de covid 19.

¿Qué es lo que está sucediendo puertas adentro? Según encuestas de la consultora, en las organizaciones en promedio 2 de cada 10 integrantes (sean colaboradores, gerentes, dueños) tuvieron ausencias de al menos 2 días por hisopado, contacto estrecho o por lamentablemente ser positivo de Covid. El primer inconveniente ya se dio en el testeo con casi más de medio día de espera en centros colapsados. A su vez, 1 de cada 10 integrantes en promedio dieron positivo y debieron cumplir el aislamiento de 7 días más 3 como medidas de resguardo.

Gráficamente, así fue la asistencia promedio en la primera quincena de enero 2022:

¿Qué están haciendo las empresas al respecto? “Por un lado, se invita al equipo de trabajo a que cumpla con el proceso de vacunación y a enviar los certificados respectivos. Paralelamente, se toman los recaudos necesarios para evitar contagios dentro del ámbito laboral, ya sea entre los integrantes, así como también con todas las personas que interactúan con la organización (proveedores, clientes, etc.). Y, por último, las empresas están trabajando a contra reloj en pulir los planes de reemplazo, sobre todo, en los puestos clave.” Afirmó Abel Arostegui.

Y agregó “Así como el 2020 fue el año de la digitalización apresurada en la cual se pasó de golpe al trabajo en casa y al comercio electrónico, en este 2022 parece que se está acelerando, también por obligación, la elaboración cuadros de reemplazo. ¿Cómo es esto? El hecho de ausencias de forma intempestiva de miembros de la organización hizo que se busquen suplentes para cada puesto, sobre todo en el caso de tareas importantes.

Hoy en las empresas más previsoras comenzaron a diseñar cuadros de reemplazo con hasta 3 suplentes por puesto a fin de quedar cubiertos en el peor de los escenarios. En empresas industriales además se volvieron a implementar los equipos de trabajo rotativos para evitar contagios masivos. La gran dificultad es contar con tiempo para capacitar a cada persona en un puesto diferente, acá es donde ganaron terreno aquellas empresas que venían desarrollando este trabajo desde antes con una capacitación continua, rotación interna de puestos y retroalimentación. No obstante, son las menos.”

Ómicron más licencias vacacionales, ¿una combinación asfixiante?

Arostegui al respecto comentó: “Ya de por sí enero suele ser el mes más elegido a la hora del descanso anual de los argentinos. Estos días las licencias por vacaciones más las ausencias por hisopados, contactos estrechos o casos confirmados engendraron un coctel explosivo. En muchos casos, los que cubrían vacaciones se encuentran aislados, por lo que el titular del puesto está de licencia y el suplente en su casa sin poder asistir. En estas circunstancias comienzan a reinar las improvisaciones o directamente se pausan las actividades hasta que alguno de los integrantes retome al puesto.”

¿Existe algún tipo de cobertura o reintegro? “No por el momento, a partir de enero de este año las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo ya no consideran al Covid-19 como enfermedad no listada. Por lo tanto, excepto en el sector salud y seguridad los costos incurridos en las ausencias no serán reintegrados a las empresas. Salvo que el trabajador entienda que su contagio fue en el ámbito laboral en dicho caso podrá acudir a las Comisiones Medicas por el trámite de reconocimiento de enfermedad profesional no listada que está previsto en el decreto 1278/00. En fin, queda abierta esa vía, pero bajo el estudio caso por caso.” Afirmó el analista pyme en base a consultas realizadas a empresas de ART.

Impacto de las ausencias en las pymes. “El nivel del impacto depende mucho del sector. En las empresas industriales que vienen trabajando con su capacidad instalada al 100% el impacto es fuerte ya que, ante varias ausencias, su producción puede correr riesgos. En algunos casos si la vacante no se puede cubrir de ninguna manera y un eslabón de la línea se frena, se produce un cuello de botella paralizando así la salida de los productos terminados, impactando en la estructura de costos, el abastecimiento al mercado, los ingresos por ventas y la satisfacción de clientes. El problema crece en cuanto más sofisticados son los procesos que se realizan, en empresas industriales que requieren altos conocimientos técnicos, el plan de reemplazo se dificulta y mucho. En el otro extremo empresas de servicios que pueden adaptar sus procesos al aislamiento no sufren el impacto tan duramente, entre ellas aquellas dedicadas al software, servicios de marketing, diseño, así como también servicios profesionales (estudios contables, jurídicos, etc.) ya que el home office es una metodología ya instaurada desde marzo 2020. También, por otro lado, en los centros comerciales a cielo abierto muchos comercios son atendidos por sus dueños, quienes ante síntomas de Covid-19 se apoyan de inmediato, en un familiar o persona de confianza para no cerrar” comentó al respecto el Cdor. Abel Arostegui.

¿Hay algo positivo para rescatar en estos tiempos? Arostegui comentó “Sí, muchas empresas se readaptaron en nuevas actividades, otras incorporaron nuevos canales comerciales y hasta crearon nuevos sectores destinados a E-Commerce, de esta forma hoy no sólo cuentan con un nuevo canal comercial que les generan ingresos adicionales, sino que también crearon fuentes de trabajo lo cual es muy importante. En este mes se está trabajando en cuadros de reemplazo de personal para mitigar las ausencias intempestivas. Casi sin querer la pandemia está llevando a las empresas pequeñas y medianas a pensar, adaptarse y profesionalizarse de golpe. Cambios que se darían en 5 años suceden en semanas. En fin, todo lo malo tiene algo de bueno.”

¿Cómo puede aprovechar este momento el integrante de una pyme? “En medio de la dificultad reside la oportunidad” cita de Albert Einstein. “Si de crecimiento personal se trata, este es el momento para levantar la mano y quedar a disposición de la empresa, para colaborar, complementar, apoyar y aprender nuevas tareas y funciones. Las personas con entusiasmo, actitud positiva y predisposición son las que se verán más beneficiadas aumentado sus competencias (mejorando la polivalencia, el trabajo en equipo y la adaptación a cambios, entre otras).” Afirmó Arostegui.

Abel Arostegui de la consultora Pyme 360

¿Cómo puede aprovechar este momento el dueño o gerente de una pyme? “Hoy día la planificación táctica toma mayor relevancia que nunca, elaborar planes con escenarios posibles, desde los más drásticos hasta los más optimistas, es el tema casi más preponderante en estos tiempos. Concretamente, confeccionar cuadros de reemplazos sobre todo en tareas clave, readaptar los procesos a nuevos contextos, mantener el cliente satisfecho, evitar cuellos de botella en la producción y no tener desfasajes financieros, ocupan los principales temas.” Menciona Arostegui. “Por otro lado, es importante ejercer la escucha activa y fomentar el proceso creativo del equipo de trabajo (la generación de ideas para afrontar el día a día aporta alternativas de decisión para resolver problemáticas), reconocer a los integrantes que se brindan a la empresa para colaborar y aprender nuevas tareas es otro de los grandes temas. También es un buen momento para fortalecer relaciones con los principales clientes, tratando de cumplimentarles sus necesidades, en algunos casos sea con productos propios o terciarizados, pero lo importante es que quede satisfecho en un momento tan delicado como este.” Comentó Abel Arostegui.