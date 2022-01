¿Vuelven los eventos masivos? Opiniones y posturas dispares entre los salteños

Salta aguarda las definiciones del Comité Operativo de Emergencias de la Provincia el cual está reunido para tomar medidas en torno a la tercera ola de coronavirus, teniendo como principal tema la concreción o postergación de los eventos masivos.

Cabe recordar que, con el inicio del año y los números récords de casos de COVID-19 detectados en estas semanas, el COE resolvió suspender hasta este 21 de enero los eventos que concentrarán más de 1000 personas, a fin de aminorar el aumento de la curva de contagios.

A la espera de las definiciones de la entidad sanitaria, el móvil de InformateSalta salió a las calles para consultar a los salteños cuál era su opinión, si debían o no volver los eventos masivos multitudinarios y si, por ejemplo, la Serenata a Cafayate tendría que concretarse como se confirmó su realización.

“Si se cumplen los protocolos, no creo que haya inconvenientes para hacer (los eventos), aunque siempre se fijan en los eventos masivos, los eventos populares más pequeños siempre terminan siendo los más vapuleados”, reflexionó una de las personas que habló con nuestro medio.

Otra voz también dio a conocer su opinión. “Me parece que sería una decisión desacertada si dan el OK para que arranquen de nuevo con los eventos de tanta envergadura, supuestamente esto está empeorando, correríamos serios peligros todos los habitantes de la ciudad”, fue su postura.

Una mujer que le concedió unos minutos a nuestro móvil apunto a que no deberían continuar estas actividades, como tampoco la Serenata. “Para mí la Serenata no, no llevan más de 1000 personas, van a ser 10.000, si el intendente se arriesga que sigan los contagios, él verá las consecuencias después”, advirtió.