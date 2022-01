El hospital del Milagro se queda sin espacio en terapia para pacientes COVID

La pandemia del COVID-19 en su tercera ola de contagios está generando días complicados en la provincia de Salta, con los números que están dando cuenta del panorama epidemiológico que azota a todos los rincones.

Esta situación no escapa en el hospital Señor del Milagro de Salta Capital donde prácticamente no tienen camas para pacientes con coronavirus. Así lo señaló en diálogo con FM Profesional su gerente, Julio Garzón.

“En el hospital estamos casi completos, tenemos una rotación de camas por fallecimientos pero la internación es casi del 100% y en la terapia intensiva es 100% de pacientes Covid”, aseveró el profesional sobre el panorama en su nosocomio.

A estos datos indicó que casi el 90% de las camas ocupadas de COVID cuentan con pacientes que están con asistencia respiratoria, como también que el 50% de los internados no son vacunados, son mayores de edad, que presentan alguna comorbilidad o que no llegaron a completar la inmunidad necesaria para hacerle frente al virus.

Como si fuera poco, el doctor señaló que el escenario de la pandemia ha cambiado, ya que entre la primera y la segunda ola hubo un margen considerable de tiempo, pero que entre la última y la actual fueron solamente dos meses.

Además no dejó de lado el cansancio que enfrenta el personal de salud, el cual debe enfrentar una sociedad enojada por asistencia pero que no cumplió con las recomendaciones preventivas dadas.

“Hay médicos que ya no quieren hacer terapia, no han descansado, esta situación no se corta y estamos todos golpeados; hay familias que no entienden y situaciones de violencia, uno les dice cómo hacer las cosas y cuando se enferman debemos tolerar que vienen a las guardias a golpear el portero demandando asistencia de forma violenta”, lamentó el profesional.