Niña wichi asesinada: Familiares y organizaciones sociales piden justicia

En horas de la mañana se realizó una conferencia de prensa en la Plazoleta IV Siglos para informar y pedir justicia por el caso de Pamela, la niña wichi asesinada en la zona de Pluma de Pato.

“Ella era algo hermoso que Dios me había regalado que un día como hoy ya no está y por ese motivo me siento mal” dijo con angustia el padre de la niña y agregó que “en la zona de Santa Victoria hay niños que padecen de desnutrición”.

Durante la conferencia de prensa, el hombre dijo: “La estamos pasando muy mal, reclamamos justicia por Pamela y por las otras mujeres de la comunidad. Le pedimos al gobierno que llegue al lugar, que haya más seguridad, en ese lugar no hay nada, no hay trabajo, los padres muchas veces se tienen que trasladar a otra ciudad a conseguir trabajo”

El padre de Pamela aseguró que hasta el momento “no se arrimó ningún funcionario ni intendente para decirnos que nos van a ayudar o ver qué necesitamos”.

Farías Ramón, referente del Movimiento Evita manifestó que es un hecho lamentable que “tristemente es usual en Salta, el femicidio. La justicia es lenta, es discrecional, es clasista. Queremos que se tomen las medidas periciales en tiempo y forma, que se haga justicia, que se repare a la familia. La manifestación va a ser en plaza 9 de Julio con una conferencia de prensa y un banderazo de diferentes movimientos sociales. La idea es impactar, que se vea la problemática”.

La tía de Pamela también participó de la conferencia y se expresó en lenguaje wichí, fue interpretada por un traductor. Con la voz quebrada dijo: “Cómo puede ser posible que el asesinato de una niña, quitándole el futuro a una hermosa niña que esperaba con tanto anhelo este año poder ir a la secundaria y poder ayudar a su familia el día de mañana con la subsistencia”.

La muerte por desnutrición fue otro de los reclamos durante la conferencia. El abogado del Programa de Derecho Social de la Niñez de ACIJ, que forma parte de colectivo Infancia en Deuda, Martín Plaza, recordó que, junto a organizaciones sociales, presentaron “un amparo para la aplicación y reglamentación de la ley 7856".

El abogado aclaró que la ley está vigente desde el año 2014 sin embargo nunca se aplicó, "es por eso que presentamos un amparo y logramos una medida cautelar por la cual intima al ejecutivo provincial que designe facilitadores interculturales en los hospitales y albergues de tránsito en los departamentos declarados en emergencia sanitaria”.