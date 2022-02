Con pancartas y dolor, familiares contra la Impunidad protestaron en Ciudad Judicial

En la mañana de este miércoles, los integrantes de la Comisión de Familiares contra la Impunidad se congregaron en el acceso a la Ciudad Judicial de Salta, donde hicieron sentir su descontento ante el atraso en las causas por los seres queridos que perdieron, los casos sin resolverse y que otros lleguen a las instancias de juicio.

Hasta allí llegó el móvil de InformateSalta para ver cómo las banderas, los carteles, las pancartas, los banners y hasta las remeras portaban las caras de aquellos familiares que fallecieron en las distintas causas por las que vienen luchando hace años.

Este medio dialogó con Omar Valdez, padre de Mauricio, uno de los brigadistas fallecidos, y también hijo de Leonardo Valdez, atropellado el pasado 2 de enero 2017. “Nos juntamos para pedir justicia por todos los casos que están impunes, en Ciudad Judicial no se están moviendo y hay muchos casos de muchos años sin respuestas”, aseveró.

En el caso de lo ocurrido con su hijo, protestó que absolvieron al único imputado dejando la causa como si nada hubiera ocurrido, mientras que con su padre, rememoró que estuvo en agonía 8 días hasta que falleció en el hospital San Bernardo. “Para mí la Justicia es una porquería, los jueces están cuando ven plata”, se animó a sincerar su opinión.

Quien también dialogó con este medio fue Verónica Cardozo, madre de Eduardo Flores, quien tenía 18 años cuando fue asesinado por la espalda y a quemarropa el 4 de julio del 2000. Su mamá denunció que sigue bajo amenazas y que la justicia no les da respuestas.

“Tengo miedo por mi familia, por mis niños, estos tipos van a hacer algo, ya me dijeron que va a haber otra víctima, mis hermanos me dejaron sola, no tengo familia y es feo, no se puede salir a comer algo”, lamentó sobre su situación.

“Me amenazaron que habrá otra víctima, que tienen el ‘chumbo’ para mi”