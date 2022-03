Repudio en Salta contra Samid: “Legitima la violación porque hay un tipo que paga para violar”

Así lo manifestó la Directora de Relaciones con la Comunidad, Isabel Soria, respecto a las declaraciones de Alberto Samid, el empresario de la carne Alberto Samid propuso abrir los prostíbulos “para terminar con las violaciones”.

“A las mujeres en situación de prostitución hay que violarlas, ese es el mensaje que él está dando. Las mujeres en situación de prostitución son descartes de la sociedad, hay que tratarlas como basura. Me parece que tiene que ser denunciado por la promoción de la explotación de los cuerpos de las mujeres, es un delito según la ley de trata y tráfico de personas”, manifestó.

Soria analizó que los dichos de Samid “lo único que hacen es minimizar el acto violento. Hablamos con muchas sobrevivientes que relataron violaciones masivas, los mal llamados “bautismos” en los prostíbulos, en donde 25 hombres violentos se ponían de acuerdo con el proxeneta y las bautizaban en una violación masiva”.

La ex presidenta de la fundación “Volver a casa”, que lucha contra la trata de personas, señaló que hace mucho vienen luchando por la ley contra el sistema prostituyente, “luchamos por la penalización del mal llamado “cliente” que en realidad es el prostituyente. Me queda la sensación de mucha impunidad de que no hay castigos ejemplares para los que violan, no hay condenas ejemplares. Es algo que se viene pidiendo mucho a los legisladores provinciales y nacionales, la ampliación de penas, que se pidan cadenas perpetuas efectivas”.

Soria cuestionó que la justicia en Argentina es demasiado garantistas, “los violadores tienen todos los beneficios, las penas deben ser ejemplificadoras, no podemos seguir permitiendo que hombres con antecedentes de abuso e incluso con condenas, sigan violando. ‘No violen a las chicas de la calle, violen a las prostitutas’, esto legitima la violación porque hay un tipo que paga para violar”.