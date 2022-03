El hijo de “Chirete” Herrera reclama una indemnización por la muerte de su madre

A días de cumplirse 16 años del crimen de Verónica Castro, la primera mujer que asesinó “Chirete” Herrera, en la cárcel de Metán, el hijo de ambos, quien también se encuentra cumpliendo condena, realizó un reclamo económico en concepto de indemnización para él y su hermano.

Gabriel, quien en ningún momento se dirige como su "padre" cuando habla del femicida serial, explicó que a causa de las negligencias que hubo en el femicidio de su madre le ganaron una demanda a la Provincia. Sin embargo, hasta el momento nunca más tuvieron respuestas.

"El Estado siempre estuvo ausente, tanto con mi hermano como conmigo. Cuando mi mamá falleció el Estado nunca estuvo”

En la oportunidad, recordó ante El Tribuno que su madre, Verónica, ingresó viva a la cárcel de Metán y salió muerta. “En ningún momento le brindaron primeros auxilios ahí adentro, no hubo contención. Además, mi madre lo había denunciado anteriormente y nunca hicieron nada", apuntó.

En ese marco, explicó que no recibieron ni un solo centavo pese a que existe una resolución con fecha del 19 de noviembre de 2019 que establece que deberían haber recibido 791.000 entre su hermano y él por daños patrimoniales, morales y psicológicos.

En relación a su padre, recordó aquella mañana cuando tras más de una década lo cruzó en la Alcaidía General de la provincia. “Él estaba detenido por el segundo femicidio y yo había caído por violencia de género contra mi segunda pareja. Hubo insultos de parte de ambos, mucho odio, nos dijimos de todo”, contó.

"Hubo insultos de parte de ambos, mucho odio, nos dijimos de todo"

Sin embargo, aclaró que hoy en día no le haría nada, y que deja todo en manos de Dios. "Yo si llegara a tener una mala reacción primero que nada no me va a devolver a mi madre y todo lo que me pasa por su culpa, después me perjudicaría a mí mismo. Supongamos que llego a tener un contacto y lo mato, me quedo muchos años más acá y tengo hijas esperándome, a mi hermano y mis abuelos”.