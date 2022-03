Con fuertes críticas al "desastre" del aborto, salteños marcharán por el Día del Niño por Nacer

En medio de una fuerte batalla contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, este domingo 25 de Marzo se celebra en la Argentina el Día del Niño por Nacer, fecha que busca defender la vida humana desde la concepción en el vientre de la madre, por lo que se esperan manifestaciones en Salta y todo el país.

Al respecto, Cristina Fiore, diputada provincial y referente del espacio a favor de las dos vidas, en diálogo con InformateSalta, indicó que se trata de una fecha muy importante porque es una apuesta hacia el futuro. “Es el ser más indefenso de todos y requiere de todos un cuidado muy especial y un apoyo que la sociedad tiene que dar muchas veces a esa mamá que tiene un embarazo inesperado, que tiene la valentía de afrontar este contexto social complicado, enfrentando todo esto”, expresó.

Por otro lado, reflexionó sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en diciembre de 2020. “Los desastres que está generando el aborto en nuestra provincia son muchos, tenemos números del año 2020 que hubo más de 900 abortos que se hicieron durante el 2020 y durante el 2021 en el primer semestre ya habían más de 700 abortos, o sea que va creciendo muchísimo”, contó.

A su vez criticó que no se haya incluido dentro del presupuesto a la educación sexual. “Es clave porque por un lado previene el embarazo adolescente no deseado y por otro previene también las enfermedades venéreas, es todo un dato que a veces no se dice pero en nuestro país se triplicaron las enfermedades como la sífilis que antes no te digo que no existía pero no era una palabra común, hoy los números de las sífilis se han triplicado”.

También se manifestó preocupada por los casos de abuso intrafamiliar. “Es importante que los chiquititos de repente y gracias a la educación sexual sepan que hay ciertas manifestaciones de cariño que no están bien, a veces del papá, del amigo de la mamá, del que fuera y es importante que ellos sepan dar las primeras señales de alarma en la escuela y para todo eso sirve la ley de educación sexual".

En ese marco, señaló que hay una ausencia total por parte del Estado. “En una provincia donde hay más de 12 mil denuncias anuales, la verdad la inversión es nada, y la educación sexual directamente no existe, te desafío a que encuentres la palabra educación sexual en el presupuesto y los anexos del presupuesto y vas a ver que no está”, sostuvo.

Agenda de actividades

El sábado 26, desde las 17 horas, se realizará una marcha desde la Legislatura hasta el Hospital Materno Infantil. "Para nosotros es re importante sobre todo en este contexto donde la Nación adhirió o avanzó con el tema de la ley del aborto, si antes era trascendente esta fecha, ahora lo es más".

También señaló que hoy habrá algunas movidas en la plaza 9 de Julio, en las peatonales, y en el Parque San Martín y mañana 25 de marzo va a haber un evento en el anfiteatro del Parque.