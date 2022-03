Según Dib Ashur, Salta aún no está sintiendo los embates de la guerra rusa

Si bien el Gobierno ha decretado la “guerra contra la inflación”, los precios en Salta siguen en escalada, muy caros y hay enojos en sectores como el agropecuario ante las medidas tomadas por Nación por el aumento de las retenciones, por ejemplo. A esto hay que sumar el anuncio para retrotraer precios en supermercados, donde se denunció faltante de stock en góndolas.

Con todo este escenario InformateSalta dialogó con el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur quien analizó el contexto económico actual, principalmente de la inflación y las medidas para combatirla. “Las causas de la inflación son variadas, los desequilibrios fiscales, la emisión monetaria y se adiciona la causa internacional que dispara los commodities y que ejerce presión”, dijo primeramente el funcionario.

Mirando para lo local, el ministro rescató tanto en 2022 y 2021 se logró ganarle a la inflación en los salarios, planteando paritarias cortar con aumentos importantes. “Este año estaremos de nuevo por ese camino que nos planteamos de objetivo”, aseguró Dib Ashur pero apuntando a que la cuestión no es solo en el sector público, “sino que esta inflación pueda aminorar y que las distintas herramientas ayuden a que no se dispare; este acuerdo con los formadores de precios no va a alivianarla pero si puede quitar cierto dinamismo para que no escale con tanta velocidad”.

¿Se puede plantarle “guerra” a la inflación? El ministro dijo que primero es necesario ver las causas centrales para poder actuar. “Estas medidas son paliativas, si uno no encuentra la causa y la comprende, va a estar complejo que la eliminemos, tendremos varios años de inflación y no se reducirá de manera inmediata”, puntualizó a nuestro medio.

“A medida que no se vaya dando previsibilidad y orden, la presión sobre la inflación no puede llegar a disminuir”

Por último y consultado si los embates de la guerra de Rusia a Ucrania ya se están sintiendo en la provincia, el ministro lo descartó. “Todavía no, básicamente por la parte de precios sí, pero en el resto de las cuestiones todavía no; la economía viene creciendo al ritmo que estaba estipulado, esperábamos un crecimiento del 2% o 3% al año y creemos que es el ritmo que se viene llevando en este primer trimestre; este año trae una gran incertidumbre por detrás, ya sorteamos el tema del fondo que, sin ese acuerdo, muchas cuestiones para Salta iban a ser resentidas”, dijo para concluir.