Tractorazo de productores: “La inflación no la genera el campo”

Productores de Salta, Jujuy y Tucumán planifican para este miércoles un tractorazo sobre la ruta 9/34 a la altura de Rosario de la Frontera luego de las medidas adoptadas por el gobierno nacional con un aumento a las retenciones en lo para ellos es la “guerra contra la inflación”.

En diálogo con InformateSalta, el presidente de Prograno, Lucas Norris, detalló que la medida de fuerza se va a llevar adelante sin corte de ruta y que es manera de concientización a toda la población, para mostrar la realidad del campo.

“No es como la pinta el gobierno, que somos los culpables de todo, sino mostrarle que realmente no somos formadores de precios, que trabajamos en conciencia, no pretendemos hacer daño a nadie sino generar puestos de trabajo genuinos y colaborar con los problemas de la economía. La inflación no la genera el campo”, dijo.

En este sentido, adelantó que se espera una gran cantidad de productores, quienes estarán repartiendo panfletos para que los ciudadanos que por allí circulen, puedan interiorizarse sobre la problemática, la inversión y los recursos que pierden para que salga para adelante el país.

“El aumento a las retenciones, es a la industria básicamente, y la industria siempre trata de con ese poco margen que tenía entre el 31 y el 33% de tirar condiciones comerciales un poco más favorables para el productor. Sobre todo acá que estamos lejos en Salta ayudando con un diferencial en alguna condición comercial”, expresó.

Asimismo añadió que en esa equiparación, el productor salteño y del norte se perjudicado al perder esa diferencia. “Uno trata con lo que le queda volverlo a invertir, pagarle a la gente, mantener toda una estructura que tienen los productores al interior. Si recibo cada vez menos plata, hay mucho menos para invertir o para dejar en el camino”, manifestó.

Finalmente, detalló que tanto la mesa de enlace como Prograno vienen trabajando en reuniones con legislaciones para tratar la inconstitucionalidad de las retenciones, teniendo en cuenta que al no haberse aprobado el Presupuesto el Ejecutivo no estaría en condiciones de aumentar esos 2 puntos a la industria.

“Nosotros como entidad del norte, pedimos una reunión con los diputados de todos los bloques acá en Salta para explicarle la situación y la realidad porque hay muchos que hablan que se cobran insumos en dólares blue, eso es falaz, todo el campo se rige por el dólar oficial, para aclararles un poco el panorama, para mostrarles que no somos un cuco sino que pretendemos ser el motor de la argentina y con eso tratar de sacar adelante el país”, concluyó.