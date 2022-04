Preocupa la falta de profesionales en Orán que atiendan patologías mentales

El Asesor de Incapaces 2 de Orán, Cristian Babicz, en CNN Salta, aseguró que ni en la parte privada ni en la pública, cuentan con profesionales estables que tenga la especialidad de psiquiatría, ya que los especialistas que brindan atención lo hacen de manera transitoria.

Recientemente, el Hospital San Vicente de Paul de Orán fue intimado a garantizar la atención a una paciente que debió ser derivada al Hospital Ragone en Salta Capital, ante la ausencia de un servicio de salud mental acorde.

“Lo más preocupante fue la respuesta del hospital local cuando nos informan que acá no había recursos materiales, que no hay un lugar adecuado para internar a la señora y que no había recursos humanos para el tratamiento que requiere la paciente”, dijo en Radio CNN Salta, Babicz.

El Asesor dijo que en Orán, hace más de 10 años, hay una falta de respuesta del sistema de salud público para la gente que adolece una patología mental. “En el hospital los médicos no les dan una respuesta ya que normalmente no hay psicólogos o psiquiatras de guardia, la persona que tiene una patología mental no elige el horario en el que va a tener una descompensación”, dijo.

Respecto a la parte privada, Babicz señaló: “Tengo entendido que dos profesionales vienen a brindar el servicio dos días a la semana, trabajan en la parte privada pero son de Salta, atienden un día a la semana o de acuerdo a su organización, no hay un profesional estable que tenga la especialidad de psiquiatría, son transitorios”.