Urtubey: "El peronismo debe volver a ser opción de poder, pero sin el kirchnerismo"

Juan Manuel Urtubey no es partidario de los grises cuando habla de política. El exgobernador de Salta no oculta su admiración por Juan Schiaretti y aseguró que el Frente de Todos “ya fracasó”.

De paso por la ciudad de Córdoba para brindar una disertación en Villa General Belgrano, Juan Manuel Urtubey realizó declaraciones al diario La Voz del Interior.

–¿Cuál es su mirada sobre el Gobierno nacional?

–Claramente estamos frente a un fracaso de la gestión del Frente de Todos. Y lo más preocupante es que no hay elementos para ser optimista mirando al futuro. La pregunta es si el Gobierno puede mejorar las cosas en los próximos meses y la verdad que todo indica que no, porque va en el rumbo contrario a lo que hay que hacer para salir de la crisis. Y por otro lado, veo que amplios sectores de la oposición se suman a este círculo vicioso de cuanto peor mejor. Es decir, esperar que le vaya mal al gobierno de turno para poder acceder al poder. Así nos va: muy mal.

–¿Y cómo se sale de ese círculo vicioso que menciona?

–Como dirigente político me siento con obligación moral de trabajar en una alternativa. No podemos condenar a los argentinos a que ante el fracaso de este gobierno se tengan que ir mansamente a otro espacio que ya fracasó en la gestión. Como peronista siento que tengo que colaborar para construir una instancia superadora. El país necesita previsibilidad para planificar el futuro. Este país será distinto, cuando el que gane y el que pierdan puedan compartir algunas ideas básicas. Es lo que ocurre en los países desarrollados.

–¿Esa instancia superadora debe por dentro o fuera de los dos principales frentes políticos que usted dice que fracasaron?

–Juntos por el Cambio ya es un espacio consolidado que seguirá su camino y el Frente de Todos ha fracasado. El peronismo es mucho más que el Frente de Todos que fue apoderado por el kirchnerismo. Hay que plantear una instancia superadora. El peronismo debe volver a ser una opción de poder, pero sin el kirchnerismo. En mi opinión, más allá de los espacios, lo más importante es sentar las bases de un país distinto, abierto al mundo, con una macroeconomía saneada y con expectativas para el futuro. Veremos la estrategia y el modo de llevar adelante estas ideas.

–En el año 2017, Schiaretti aseguró que el ciclo político del kirchnerismo había terminado. Dos años después, volvió al poder ¿qué opinión tiene sobre el futuro político de Cristina Fernández?

–Tuvimos un error de diagnóstico, porque yo también pensé lo mismo que Juan (Schiaretti) en aquel momento. En Argentina es muy difícil hablar sobre el futuro político de los dirigentes, pero ante el fracaso del Frente de Todos es muy difícil verle futuro al kirchnerismo que lidera la vicepresidenta de la Nación. Como dije antes, como peronista me veo con la obligación de pensar en una alternativa para el futuro, pensando para adelante. Mientras que el kirchnerismo siempre fue todo lo contrario, apuntando al pasado.

–Hablando de Schiaretti, ¿cómo lo ve en el escenario nacional?

–No soy muy objetivo, porque tengo afecto personal por el gobernador, pero sin dudas que hoy es uno de los dirigentes políticos más importantes del país. No sólo porque gobierna una provincia tan importante como Córdoba, si no por sus ideas y mirada sobre lo que hay que hacer para sacar al país adelante. Ojalá que dirigentes de otros partidos políticos puedan conocerlo para adherir a sus propuestas para el futuro. No tengo dudas de que sus ideas son las que les hacen falta a la Argentina.

–En medio de la interna del Gobierno nacional, ¿cree que el Presidente recompondrá su relación con la vicepresidenta?

–Yo creo que en el Gobierno nacional está todo roto. Viéndolo desde afuera, pareciera que ellos ya perdieron la vocación del enderezar el barco. Lo que están plateando es que la culpa sea el otro. Los albertistas dicen que la vicepresidenta boicotea la gestión y los cristinistas le echan todas las culpas al Presidente.

–En ese escenario que plantea, ¿el próximo gobierno será de la oposición?

–Claramente, es así. Entonces lo que estoy plateando es que la Argentina debe salir del círculo vicioso que le tiene que ir mal al Gobierno para que en el próximo período asuma la oposición. Así nos está yendo: muy mal. Los que integramos el sistema político argentino tenemos que asumir que hemos fracasado y tenemos que cambiar. Hay que darle previsibilidad al país. Debemos discutir y debatir ideas para construir un amplio consenso de un programa que apunte a sacar a la Argentina de esta mediocridad y crisis.

–¿Qué rol tienen los gobernadores en este momento de crisis?

–Yo espero que puedan trabajar en colaborar para sacar el país adelante. Argentina tiene muchos problemas, pero hoy lo que más preocupa es la situación económica. Y la economía se administra con expectativas. Los gobernadores que administran cuotas de poder deben trabajar para generar esas expectativas. Es inviable un país sin expectativas hacia el futuro.