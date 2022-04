“Vamos a construir una UNSa transparente, inclusiva, democrática y moderna”

Alumnos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) decidieron ayer, durante el ballotage, que el nuevo rector de la Casa de Altos Estudios sea Daniel Hoyos, quien hasta el momento se había desempeñado como decano de la Facultad de Ciencias Exactas.

En diálogo con InformateSalta, el flamante rector detalló que la jornada eleccionaria inició con algunas complicaciones pero luego se fue acomodando. El alumnado le dio su respaldo y ahora espera para poder comenzar con la tarea.

“Nosotros vamos a tratar de construir una universidad transparente, inclusiva, democrática y moderna. Les pedimos a todos que nos ayuden a construirla. Se tiene que hacer con la participación, que no tiene que ser pasiva, también tiene que decir esto no me gusta, no estoy de acuerdo, cambiemos, porque es la única forma de crecer. Agradezco a toda la gente que trabajó y también a todos aquellos que nos votaron y aquellos que no nos votaron también, los estamos esperando para empezar un nuevo cambio en la universidad”, manifestó.

Sobre el camino que lo llevó al triunfo, indicó que fue largo y complejo pero con resultado satisfactorio. “Fuimos aula por aula, viajamos a las sedes regionales, la gente, nuestro equipo trabajó muchísimo para convencer a gente, para que no se dieran vuelta votos, para convencer de nuestra propuesta las distintas partes de la universidad”, dijo.

En cuanto a sus propuestas, aseguró que la más sencilla será mejorar la infraestructura de Internet del campus ubicado en la zona norte de la ciudad. Además, manifestó que otro de los puntos importantes es terminar de instalar las aulas dobles.

“Luego, tenemos que hacer una planificación general que nos permita analizar un plan de infraestructura, iniciar un nuevo plan de construcción de infraestructura, sosteniendo todo lo que se está haciendo. Y rápidamente pensar en armar una comisión para comenzar a analizar el nuevo estatuto de la universidad para que podamos trabajar en modernizar nuestra universidad que tiene un retraso muy grande y tenemos que producir un cambio”, expresó.