Máximo Kirchner encabezó el acto Kirchnerista por el 1° de mayo y cargó contra Guzmán

La interna del Frente de Todos sumó un nuevo capítulo este sábado: Máximo Kirchner encabezó un acto con la rama sindical del justicialismo en Buenos Aires, y volvió a apuntar contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, por no involucrarse en las “disputas de poder”.

En medio de la escalada inflacionaria, el líder de La Cámpora cargó primero contra los empresarios. “Ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de ‘yo no fui’. Los argentinos necesitan que no pongan cara de distraídos”, dijo, y lanzó también durísimas críticas contra Mauricio Macri, los medios de comunicación y el campo.

“Me llama la atención: ¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que hace su trabajo, pero no se involucra en disputas de poder? Cuando no me involucro y dejo que todo suceda, siempre es la ballena la que se come al krill”, dijo Máximo Kirchner según publicó TodoNoticias.

“Cuando se hacen malas lecturas económicas pasa lo que pasó en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Renovaba 18 diputados nacionales el Frente de Todos. Renovamos 15, perdimos tres y nos cuesta mucho avanzar en la agenda con la que nos comprometimos”, siguió.

Este viernes, el ministro de Economía había sido consultado, durante su visita al sur del país, sobre los cuestionamientos de parte del kirchnerismo: “Mi función es dedicarme 100% a la gestión y no inmiscuirme en disputas de poder”, dijo Guzmán, en una entrevista al diario RíoNegro.