Elecciones: Para Outes, no hay figuras fuertes en la oposición para competir contra Sáenz en 2023

En el marco de la discusión por la eliminación o no de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Pablo Outes, coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, en Agenda Abierta, programa conducido por Daniel Gutiérrez, analizó el escenario electoral y aseguró que “no hay figuras fuertes en la oposición”.

Tras confirmar que el gobernador Gustavo Sáenz irá por la reelección, el también presidente de la Comisión de Acción Política (CAP) del Partido Justicialista (PJ), sostuvo que si bien hay algunos nombres en danza, como el diputado Orozco y el ex legislador Martín Grande, no son candidaturas que tengan un cuerpo representativo.

A su vez, se refirió a la conformación del frente provincial, que en esta oportunidad, incluiría al Partido Justicialista, a la vez que aclaró que el gobierno lo que busca es llevar una posición provincial, no partidaria. “Queremos salir de las posiciones nacionales marcadas, queremos consensuar políticas provincias en acuerdo con la mayoría de los partidos provinciales”, expresó.

Respecto a las PASO, sostuvo que desde el Gobierno no hay una posición tomada. “El ministro Villada viene teniendo una ronda de diálogo con los partidos, nosotros no tenemos una posición cerrada, si fueran necesarios y los partidos decidieran mantener el sistema de PASO seguiremos y sino no, nosotros no tenemos una posición cerrada ni definida”, dijo.

“Quedar en la grieta, no le sirvió a Salta, ese planteo se hizo históricamente y la provincia va quedando postergada”

En ese contexto, sostuvo que Salta hace casi 24 años que es ignorada por el gobierno nacional por uno u otro motivo. “Eso se reflejó en cuestiones muy costosas y que cuesta recuperar, nuestra infraestructura, nuestros servicios, energía, nuestros parques industriales, habían prácticamente desaparecido”, dijo de forma tajante.

Sobre los nuevos actores de la política, puntualizó en el actual senador provincial Emiliano Durand: “Fue candidato nuestro, tenemos una muy buena relación, es un candidato joven cercano al gobierno y con una gran proyección. Yo creo que él está abocado a su función como senador, pero la política es tan dinámica, que no hay que descartarlo en 2023”, indicó.

Por último, destacó el buen diálogo con el gobierno nacional, lo que consideró es una característica distintiva del gobierno de Sáenz.