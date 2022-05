Bungee Jumping: "No tenemos las condiciones para las pruebas del tipo y calidad del material"

Siguen las repercusiones luego del accidente que ocurrió este fin de semana en el dique Cabra Corral cuando la soga que sujetaba a un turista que se disponía a realizar un “Bungee Jumping”, se cortó al tirarse del puente y el hombre cayó al agua del embalse, video que se volvió viral en todo el país.

En ese contexto quien habló ahora del tema fue el intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, quien señaló que desde su comuna solamente pueden hacer la habilitación comercial de las actividades que realizan desde la empresa Extreme Games, pero no cuentan con los recursos o el ingeniero que verifique el estado de los equipos.

Primeramente recordó que, al ocurrir este accidente el sábado, él no se encontraba en el municipio pero que el director de Turismo moldeño se comunicó con él para avisarle de este episodio, procediendo por su parte a comunicarse con el ministro de Turismo de la Provincia, Mario Peña, para empezar a seguir entre los dos el desenlace de la situación.

“Este accidente está a cargo de la Fiscalía de Cerrillos, se hicieron y se están haciendo las pericias necesarias, pidiendo toda la documentación que debe presentarse, nosotros también hemos pedido una actualización de la documentación para que no haya malos entendidos”, objetó el jefe comunal en diálogo con Canal 9 Multivisión.

En este punto Carrasco se refirió a los controles que pueden hacer desde su municipio, el cual como otras comunas del interior “no tenemos las condiciones necesarias para hacer una prueba del tipo y calidad del material, de la fatiga del materias de los juegos extremos, nosotros lo que tenemos es la habilitación comercial, que se le pide como a cualquier particular que hace una actividad comercial”, explicó.

“Si bien se trata de una empresa inscripta como 'turismo de aventura a nivel nacional', es Nación quien pide la documentación que deben presentar para ir actualizando y habilitando su funcionamiento”

En caso de querer proceder con este tipo de revisión, para eso requieren de una persona habilitada, un ingeniero naval que cumpla los requisitos lo cual “no es barato, no lo hace lacustre, no lo hace bomberos, hay que contratar a alguien que cumpla las condiciones y para eso hay que pagar una tasa”, indicó sobre las implicancias.

Es aquí cuando Carrasco se mostró más severo al decir que, para dar la seguridad que se exige, “no hay que enojarse cuando el intendente habla de pago de tasas, de impuestos, de regularizar situaciones”, en referencia a los cruces que tuvieron semanas atrás con un reciente canon impuesto a los catamaranes.

“Veremos si esto sirve para que el Ministerio de Justicia, de Turismo y la Municipalidad puedan coordinar acciones para que se pueda tener un control más específico”