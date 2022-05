Torrico saldría en libertad en 2023 y se iría a Bolivia para "evitar castigos populares"

Tras cumplirse 24 años del hallazgo sin vida de los cuerpitos de los hermanitos Melanie y Octavio Leguina, quienes fueron brutalmente asesinados por Marcelo Torrico, la Jueza Ada Zunino explicó que “él decidió no solicitar la libertad condicional" en el entendimiento de que sería fácticamente imposible que pueda cumplir cualquier beneficio fuera de la cárcel ya que sabe el descontento popular respecto a su persona.

No obstante, subrayó que cuando Torrico fue condenado todavía regía la pena perpetua de 25 años, por lo cual el año que viene estaría en condiciones de salir en libertad. “Si los informes psicosociales le dan que no es peligroso para que viva en la sociedad, yo tendré que firmar la libertad de Torrico no porque yo lo considere sino porque hay que cumplir la norma”, indicó.

“Lo mío no es antojadizo, yo tengo que cumplir la ley y le tengo que firmar la libertad, tengo que resolver y emitir un fallo en el cual diga que la pena del señor Torrico está agotada por el cumplimiento del plazo y correspondería en consecuencia la libertad”, expresó en FM Aries

Por último, adelantó que de acuerdo a una charla que mantuvo con Torrico, quien cumple condena en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas, “él no estaría un minuto en la provincia de Salta” porque entiende que su presencia no es bienvenida y volvería al país que es oriundo, es decir, Bolivia. “No quiere permanecer ni un minuto porque entiende también que puede ser objeto de castigos populares o demás”