Las Carmelitas habrían querido dejar el convento y ser una congregación de la Virgen del Cerro

Siguen las repercusiones en torno a la denuncia que las carmelitas del Convento San Bernardo realizaron contra el monseñor Mario Cargnello, quien en la mañana de este jueves se presentó Ciudad Judicial en compañía de su abogado defensor, Eduardo Romani y, según trascendió, estaría de acuerdo con realizarse la pericia psicológica.

En medio de ese contexto quien habló del caso fue el padre Oscar Ossola, cura párroco de la Iglesia San Lorenzo Mártir quien aseguró no solamente que esta denuncia afectó profundamente al Arzobispo, sino también que este descontento viene de hace meses cuando las religiosas, según tiene entendido, habrían querido dejar de ser carmelitas para ser la primera entidad de monjas de la Virgen del Cerro, no reconocida por la curia salteña.

“Se nos informó por diciembre, cuando terminó una visita de delegados del papa Francisco, que vinieron justamente porque la superiora del convento le pidió al monseñor en reiteradas oportunidades dejar de ser carmelitas para pasar a ser la primera fundación de monjas de la Virgen del Cerro”, indicó Ossola en diálogo con FM Pacífico.

En este punto recalcó que Cargnello no podía aceptar este pedido, se reunió reiteradas veces para dialogar con las hermanas y, al no llegar a un acuerdo, tuvieron la visita del Vaticano pidiéndose a las carmelitas que sigan con sus prácticas “y no tengan ninguna actividad con la Virgen del Cerro”, según aclaró.

“Ahora entendemos qué puede ser un motivo de que estas 3 hermanitas hicieron esto; me pregunto, son 18 monjitas, ¿dónde están las otras 15?”

Si bien el sacerdote reconoció que las hermanas están en toda su facultad de realizar una denuncia a la justicia al sentirlo necesario, y repudiando cualquier tipo de violencia que pudiera o pudo haber, sí llamó a la reflexión de las religiosas sobre su postura, su actitud y su vocación. “Queremos seguir teniendo hermanas carmelitas en el convento y no una fundación, que ni cuenta con el aval eclesiástico, que no tiene nada que ver con la fe de la gente”, espetó.

Por último, subrayó que la denuncia impactó profundamente en Cargnello. “En la parte humana, claro que está destruido, evidentemente está golpeado, como lo estamos todas las personas que creemos que detrás de esto no es solo una denuncia, sino que hay todo un trasfondo”, declaró para concluir.