Llena de alimañas y con peligro de derrumbe, denuncian que el estado de la Ex Palúdica es “terrible”

Se vienen obras en el enorme predio de la Ex Palúdica, ubicado en Paseo Güemes. El espacio que históricamente sirvió de dispositivo del Ministerio de Salud, fue puesto bajo la lupa hace algunos años por su evidente desgaste y deterioro. Ya en 2020 se anunció que se buscaría refuncionalizar el espacio con la posibilidad de convertirlo en un museo.

Esta decisión fue ratificada y el gobierno provincial junto a la Municipalidad de Salta firmaron una serie de convenios que incluyen, entre otras obras, la puesta en valor del edificio y predio de la Ex Palúdica.

En este sentido, agentes y funcionarios de la Municipalidad comenzaron a relevar el estado del inmueble. Entre ellos se encontraba Daniel Nallar, Secretario Legal y Técnico y Procurador General de la Municipalidad de Salta, quien en diálogo con La Mañana de CNN detalló con lo que se encontraron al recorrer el edificio.

“La situación del predio es terrible. Hay roedores y las alimañas que se imaginen; vehículos abandonados llenos de agua, el edificio con vestigios de humedad, techos desprendidos y rajaduras en paredes”

Según detalló el Procurador, los informes realizados por el municipio y la UNSA advierten que numerosos sectores del edificio se encuentran con riesgo de derrumbe. Bajo estas condiciones es impensado que el edificio tenga una habilitación municipal vigente.

“En materia de seguridad esperaba lo que encontré, pero no en tema de salubridad e higiene, pensé que estaba más cuidado”, comentó el procurador y añadió que es necesario actuar urgente ante el caso, teniendo en cuenta la seguridad de los trabajadores que asisten al lugar.

“No entiendo cómo un edificio con riesgo de derrumbe, que no tiene habilitación municipal puede tener suministro eléctrico y de gas natural. No tiene planos de luz, ni de agua, ni de gas”

Del mismo modo, Nallar aclaró que no se afectará a ninguno de los trabajadores de la Base de Control de Vectores, dependencia del Ministerio de Salud de Nación que funciona en el lugar. “Queremos cuidar a los trabajadores, no queremos sacar a nadie ni afectar el trabajo de nadie. Esto es un modo de cuidarlos”, dijo.

Antes de finalizar, comentó que la obra que planea la intendenta Bettina Romero será positiva para la ciudad al ofrecer un nuevo espacio cultural del que puedan apropiarse los salteños. Pese a esto, aclaró: “El lugar va a conservar un puesto sanitario, luego sería un museo para el folclore y nuestra cultura. La gente que trabaja ahí, va a tener su lugar ahí porque es lo que establece la ley”.

Renuncia de Juan Carlos Segura

En la jornada de ayer se conoció que el Subsecretario de Obras Públicas del Municipio daba un paso al costado en la gestión de Bettina Romero. Su salida se da en un marco donde se levantaron diferentes sumarios contra el ex funcionario.

Al respecto, Nallar indicó que no se trató de un despido, sino de una renuncia voluntaria. “Me parece que no se sentía cómodo”, comentó el funcionario y agregó: “Un tema que desestabilizó todo fue la obra de avenida Discépolo. Se adelantó en algunos temas porque el ejecutivo no había llegado a certificar nada y él ya hablaban de un monto. Es por eso que se le iniciaron sumarios por una obra que no está terminada, que no se pago un peso y que no tiene ni certificación”, comentó el Procurador.