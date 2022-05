Podrían sancionar al conductor del camión del que cayeron las hinchas de Central

Tras el partido de Central Norte con Juventud Antoniana por el Federal A que se disputó hace unos días, fue noticia el accidente que tuvo de protagonistas a hinchas del “cuervo” cuando se trasladaban en un camión, cuando tres de estos simpatizantes se cayeron del rodado en cuestión.

En ese contexto se suscitó la polémica en torno a dichos camiones, el modo en que viajan desbordados de hinchas, sentados o colgados de sus bordes, y con toda impunidad. También se puso sobre la mesa de debate el control que se debe hacer sobre los mismos, sobre todo por parte de las autoridades pertinentes.

Quien ahora habló del tema fue Christian Abdenur, presidente del Tribunal de Faltas quien en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ – explicó que si bien ellos no tienen potestad de control, sí pueden actuar con la sanción o multa en caso de recibir el acta de infracción.

“Nosotros actuamos cuando hay un acta de infracción, la Policía Vial de la Provincia o Movilidad Ciudadana de la Municipalidad deben actual, por supuesto”, explicó sobre los roles agregando que, en el caso de estos camiones y el modo en que transportan gente, “hay una infracción que es por exceso de capacidad del vehículo, algo establecido en ordenanza”.

¿De cuánto sería? Abdenur calculó que la infracción conlleva entre 100 y 300 unidades tributarias fijas. “Hablamos ahora de, más o menos, unas 6300 unidades, que son un poco más de 18.000 pesos la multa”, calculó repitiendo que “nosotros actuamos y multado ante la existencia de un acta de infracción de un oficial competente.

En el caso del camión donde viajaban estas simpatizantes de Central Norte, el funcionario comentó que todavía no les llegó un acta labrada pero habría actuaciones cuando la tengan. “Desde Seguridad Vial han tomado contacto conmigo a los fines de ver cómo actuar en estas circunstancias, se han labrado las actas, entre mañana y el lunes estaremos con las actas correspondientes en el Tribunal”, anticipó para concluir.