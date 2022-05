Accidente de hinchas "cuervos": la policía admite que el traslado lo manejan las barras

El accidente de ayer con hinchas del cuervo que cayeron de un camión viejísimo vuelve a poner en agenda esto que ocurre hace años: ¿Por qué se permite que viajen cientos de hinchas colgados de un camión?

Al respecto, Miguel Velardez, prensa de la policía, en InformateSalta admitió “que no son vehículos que estén acordes para trasladar personas pero es la forma en la que los están haciendo los simpatizantes" y advirtió que "seguramente en las planificaciones venideras se va a tener en cuenta esta situación”.

En ese marco, advirtió que hubo reuniones donde el propio secretario de Seguridad (Benjamín Cruz) ofreció a los referentes de los simpatizantes que las personas, sobre todo, mujeres y niños se trasladen en transporte de SAETA para evitar justamente este tipo de cuestiones. “Seguramente se va analizar en las planificaciones que van a venir hacia adelante”.

No obstante, aclaró que esta cuestión no compete a los dirigentes deportivos sino a los referentes de los simpatizantes que son los que los nuclean y hacen este tipo de traslados. “Habían compromisos de tratar de buscar transportes acordes para los simpatizantes pero hasta el momento (no ocurrió), ya se aguardó un tiempo prudencial y seguramente se va a tener en cuenta en las próximas planificaciones”, insistió.

En cuanto al siniestro, explicó que 3 hinchas fueron hospitalizados, entre ellos, un masculino mayor de edad, y dos femeninas menores que fueron trasladadas al hospital San Bernardo, una de ellas con traumatismo encéfalo craneano, quien no corre riesgo de vida.

También aclaró que se hizo el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo, a la vez que enfatizó que la documentación está acorde. “De todos modos se hace también una infracción por parte de seguridad vial por el transporte".

Operativo exitoso

Finalmente, indicó que en el estadio padre Ernesto Martearena se registraron 32 personas, de las cuales, 7 intentaron ingresar con droga al estadio, otras 3 estaban siendo buscadas por la justicia con pedido de detención, y el resto fue por derecho de admisión. A la vez agregó que no se registraron incidentes durante el transcurso del partido.