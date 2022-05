Juicio por Agustina Nieto: El imputado representa un peligro para sí mismo y para terceros

El lunes se desarrolló otra jornada de la audiencia debate contra Joaquín Octavio Viñabal, acusado de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por femicidio de Agustina Nieto.

Durante la jornada declararon una testigo de identidad reservada, un criminólogo, una vecina y dos profesionales que analizaron la conducta del acusado.

La psicóloga del Poder Judicial, Lic. Mónica Quinteros Navarro, quien analizó a Viñabal, dijo que las condiciones de vida que tuvo no fueron las más favorables para transmitirle lo valorativo de la norma pero reconoce pautas sociales, sabe que es lo permitido y prohibido.

Dijo que es una persona inmadura afectivamente y consideró que cuando se siente menospreciado o inferiorizado, pueden emerger en él conductas impulsivas, recursos primitivos de la personalidad, y al tratarse de una persona con recursos precarios, estas conductas pueden emerger y afectar ya sea a él o a otros.

En cuanto al control de impulsos la psicóloga dijo que puede actuar desbordado. "Lo destructivo, tiene que ver con la aparición de impulsos agresivos, no regulados", señaló. Dijo que desde su discurso, el imputado reconoce que era consumidor de pasta base, y señaló que el consumo de todo tipo de sustancias alteran los frenos inhibitorios, de poner límites.

La otra profesional, una psiquiátrica del CIF, Gabriela Moyano evaluó a Viñabal e indicó que el imputado tiene antecedentes policiales y penales por robo y también presenta consumo problemático de sustancias estupefacientes, en el que se inició cuando tenía entre 13 y 14 años.

Moyano contó que el imputado dijo que fue visto por una chica que no conoce ni de vista ni de nombre, respecto a la situación por la que fue imputado. Negó la acusación y sostuvo que "estaba en su casa con su familia y su bebé".

La psiquiatra dijo que Viñabal tenía un relato escamoteado y con tendencia al ocultamiento, aunque no observó mendacidad, aunque sí presenta una impulsividad latente. Además refirió que lo entrevistó en dos oportunidades y aplicó un test particular teniendo en cuenta su problemática de drogadependencia. Detalló que las capacidades cognoscitivas del acusado no están alteradas, tiene una personalidad transgresora e inmadura y el modo de vincularse está dado por su personalidad.

Moyano también consideró que el acusado reviste peligrosidad para sí mismo y para terceros, por el consumo de sustancias psicoactivas. La psiquiatra dijo que para Viñabal no representa un problema el consumo de drogas, sin embargo el imputado puede transgredir los límites sociales y tener conflictos por sus adicciones, publica Salta 12.