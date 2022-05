Organización internacional intervino en el caso de la gallina descuartizada en La Caldera

Luego que se conociera el salvajismo de alumnos de una escuela de La Caldera que desmembraron una gallina viva durante un juego en el acto del 25 de Mayo, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), organización defensora de los derechos de los animales conocida mundialmente, envió una carta urgente al Ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk, pidiendo que se asegure que nunca vuelva a suceder algo así al no permitir que las escuelas usen gallinas, ni ningún otro animal en eventos que puedan lastimarlos.

“El video de este horrible juego muestra a un grupo de estudiantes desmembrando a una gallina viva mientras otros ríen y aplauden en un evento organizado y supervisado por el personal de la escuela”, dice Gabriel Ochoa, Gerente de PETA Latino. “La compasión y la empatía se pueden aprender, y PETA Latino está ansioso de poder ayudar a las escuelas a enseñar a los jóvenes que la violencia está mal, no importa si la víctima es una gallina o un compañero de clase”.

En este sentido, señalaron que los niños que han sido testigos de actos de crueldad hacia los animales son más propensos a abusar de ellos, y ningún estudiante debería tener que sentirse presionado a mirar o participar en una actividad que dañe a los animales como parte de su educación.

La carta reza lo siguiente:

“Le escribo en nombre de PETA Latino. PETA y sus entidades tienen más de 9 millones de miembros y simpatizantes en todo el mundo, y somos la organización de derechos de los animales más grande del mundo. Estamos preocupados por los niños que fueron expuestos a una violencia traumática y perturbadora durante un “juego” organizado por el Colegio Secundario 5.045 de La Caldera, en Salta, que aparentemente implica atrapar a una gallina. Desafortunadamente, los estudiantes desmembraron al ave cuando aún estaba viva, lo que le causó un inmenso sufrimiento. Cuando los adultos en posiciones de autoridad normalizan este tipo de violencia, envían un mensaje peligroso a los estudiantes.

Las gallinas son animales curiosos e interesantes que aman a sus familias, valoran sus propias vidas y tienen personalidades únicas, al igual que los perros y gatos. Muestran un comportamiento social sofisticado y sienten tristeza cuando pierden a un ser querido.

Si bien es demasiado tarde para ayudar a esta gallina, o para borrar la violencia que estos estudiantes presenciaron o participaron, PETA Latino y TeachKind, la división de educación humanitaria de PETA, le piden que se asegure de que esto nunca vuelva a suceder al jamás permitir que las escuelas usen gallinas, ni ningún otro animal, en eventos que puedan dañarlos.

Ver o participar en "juegos" como este, y sobre todo ver cómo matan a un animal directamente frente a ellos, puede ser profundamente traumático para muchos estudiantes. Ningún estudiante debería tener que sentirse presionado a mirar o participar en una actividad que dañe a los animales como parte de su educación.

Lo invitamos a revisar nuestro plan de estudios en línea, incluido "Comparte el mundo", una guía para inculcar la empatía incluso en los estudiantes más jóvenes. Es la herramienta perfecta para enseñar a los jóvenes estudiantes la regla de oro y la importancia de la compasión y la empatía”.