Garantizan la atención a pacientes de diálisis en Salta

Fueron horas de incertidumbres la que vivieron los pacientes de diálisis con el aviso que habían emitido desde la Asociación de Centros de Diálisis de Salta y Jujuy – CEPRIDIASA- quienes anunciaban que este miércoles iban a suspender los servicios como reclamo por una mora en el pago de las prestaciones que llevan más de medio año, volviéndose imposible sostener la atención como el funcionamiento de los centros.

No obstante no se llegó hasta esta situación ya que, en las últimas horas del martes, se llegó a un acuerdo entre CEPRIDIASA e Incluir Salud (Ex PROFE) con la firma de un nuevo convenio, para que se pueda garantizar la continuidad del servicio. Así lo confirmó el doctor Mario Espeche, presidente de la Asociación, en comunicación con InformateSalta.

“Gracias a Dios ayer, a última hora y tras idas y venidas, se logró firmar el convenio tan anhelado para ver que se garantice el pago mensual, que no continúen realizándose pagos parciales”, indicó el doctor quien señaló que lo firmado estipula “las pautas, las obligaciones de cada parte, tanto de Incluir Salud, el Ministerio y CEPRIDIASA para asegurar un tratamiento correcto”.

Con esta firma, Espeche aseguró que los prestadores están contentos. “Desde esta mañana todos los pacientes han sido trasladados y se están dializando, no ha habido problemas, lamentamos mucho llegar hasta esta situación donde 24 horas antes de la medida, lograr esto que debería hacer sido mucho antes”, enfatizó.

“No pedimos aumentos, pedimos que nos paguen lo que no nos pagaron; así y todo estamos contentos de no llegar al extremo de la medida”

Por su parte Emilce Maury, coordinadora de Incluir Salud, habló con CNN Salta -94.7 MHZ- donde también se manifestó de esta cuestión recordando que “nuestro sistema de financiamiento es mixto, un programa que se comparte entre lo que destina Nación y lo que otorgan las provincias con sus Ministerios de Salud”.

En cuando al problema puntual de Salta, el cual considera que pudo ser una cuestión de financiamiento interno, reflexionó que esa demora en el pago del 30% “puede ser por cuestiones administrativas, internas, de papeles, de los mismos privados, y se va llegando a estas demoras que hoy tuvimos que cubrir”.